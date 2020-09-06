Эти фильмы помогут вам заработать миллионы: стать богатым - просто

Топ-10 фильмов про успех (постер к к\ф "Клуб миллиардеров")

Подборка фильмов о том, как легко достичь успеха и богатства

Кино про бизнес и успешных людей - это мощный мотиватор, который заставляет нас задуматься о своих ресурсах и возможностях, стимулирует к активным действиям и может даже стать толчком для начала собственного дела.

Styler подобрал для вас лучшие фильмы о предпринимательстве, а также о людях, которые вдохновляют своим упорством, выдержкой, целеустремленностью и дерзостью - качествами, которые привели их к успеху. Приятного просмотра и анализа!

"Джой"

В основу фильма легла история о далеко непростой жизни Джой Мангано - известной американской изобретательницы, той самой, что сконструировала швабру с самоотжимом и основала огромную компанию товаров для дома Ingenious Designs. Сегодня Джой - успешна, популярна и богата, но чтобы добиться успеха, ей пришлось пройти через многое: проблемы с финансами, личные неурядицы, семейный кризис, предательство близких и бизнес-партнеров. Именно о том, как мать-одиночка, имеющая на плечах троих детей, идет к своей мечте, решил рассказать в своем захватывающем фильме режиссер Дэвид О. Рассел. В главной роли - оскароносная Дженнифер Лоуренс.

"Основатель"

Рэй Крок большую часть жизни проработал продавцом бытовой техники для кухни. Все эти годы он на бегу питался в местных забегаловках, не отличающихся высоким сервисом обслуживания и качественной пищей, мечтая о своем прибыльном деле. Однажды ему поступает заказ на миксеры от владельцев крупного заведения братьев МакДональдов, знакомство с которыми полностью изменит его образ жизни и дальнейшую судьбу ресторана "Макдональдс". В главной роли - неподражаемый Майкл Китон.

Трейлер к фильму "Основатель", 2020

"Авиатор"

Экранизированная биография Говарда Хьюза - авиационного изобретателя и основателя крупнейшей корпорации в сфере кино - способна вдохновить каждого начинающего предпринимателя, а особенно тех, кто может пожаловаться на нехватку мотивации и целеустремленности. Кинолента с интригующим сюжетом от культового режиссера Мартина Скорезе, повествующая о жизни гениального человека, стала настоящей легендой 2004 года - была номинирована на 11 премий "Оскар" и получила сразу 5 из них, а также 3 Золотых Глобуса, 4 премии Британской киноакадемии и главный приз канала MTV. Главную роль сыграл всенародный любимец - Леонардо Ди Каприо.

"Золото"

Немолодой делец Кенни Уэллс всю жизнь пытался построить бизнес. В его мечтах - роскошные виллы соседствовали с костюмами за несколько тысяч долларов, проходили презентации на фешенебельных курортах, о нем писали в газетах и говорили на телевидении. В реальности же довольно хитрого и умного бизнесмена не раз кидали партнеры, пуская под откос смелые проекты обогащения. Но Кенни не из тех людей, которые привыкли сдаваться. В его голове созрел новый план - отправиться на поиски золотой жилы в Индонезию, благодаря чему он сможет решить все финансовые проблемы. Чем обернется эта сумасбродная затея и удастся ли смелому мечтателю переломить судьбу, смотрите сами! Главную роль сыграл оскароносный гений Мэттью Макконахи.

"Дикое поле"

В центре разворачивающихся событий оказывается Герман Королев, который ведет привычный образ жизни, пока не узнает о бесследном исчезновении своего старшего брата. Ему приходится вернуться в родной город Донецк, чтобы защитить семейный бизнес от посягательств местных рейдеров. Хотя речь идет о старенькой бензоколонке, для родственников очень важно оставить ее под своим контролем. Динамичная и интригующая кинолента от украинского режиссера Ярослава Лодыгина получила множество положительных отзывов от зрителей. В главной роли - Олег Москаленко.

Трейлер к фильму "Дикое поле", 2018

"Человек, который изменил все"

Биографический фильм о спорте с Бредом Питтом в главной роли способен стать мощным мотиватором для многих современных предпринимателей. В сюжете разворачивается настоящая драма вокруг амбициозного и упорного мужчины, который некогда сам подавал большие надежды в спорте. Однако, спустя годы, он так и не смог сполна получить выгоду от своих возможностей, поэтому теперь его предназначение - наставлять на путь других талантливых людей. Хотя главный герой и терпит ряд неудач, он продолжает идти вперёд. Ведь в бизнесе, как и в спорте, если вы преодолели страх, уныние и апатию, даже с минимальными ресурсами можно прийти к блестящим результатам и отыскать эффективное решение проблемы.

"В погоне за счастьем"

Очередная драма, основанная на реальной истории, но на этот раз максимально добрая и вдохновляющая. По сюжету главный герой в исполнении Уилла Смита меняет одну работу за другой, лишь бы обеспечить маленького сына. Потеряв всё в один момент, они обое остаются на улице. Однако ничто не может заставить молодого отца опустить руки и перестать работать ради будущего своего ребенка. Наш герой совершает невозможное - проходит трудный и долгий путь от разорившегося неудачника до основателя брокерской фирмы и миллионера.

"Социальная сеть"

История создания крупнейшей во всём мире социальной сети - Facebook и восхождения на пьедестал успеха Марка Цукерберга в исполнении отличного актёра Джесси Айзенберга - понравится зрителям, в первую очередь, своим накалом страстей в причудливых переплетениях дружбы и денег. Картина наглядно отображает собственный слоган: "Нельзя завести 500 миллионов друзей, не нажив ни одного врага". Начинающие предприниматели, да и все, кто запускает любой амбициозный стартап должны понимать, что в жизни иногда так и бывает. Если вы идете к успеху, будут на вашей дороге и недоброжелатели. Важно это знать и быть готовым.

"Опасная игра Слоун"

Элизабет Слоун - талантливый и расчетливый аналитик в лоббистской компании. Она знает, как заставить конгресс США принять нужные решения и не стесняется грязных методов манипуляции. Но новое дело о торговле оружием заставляет её вспомнить о морали. Слоун решает бороться со своими вчерашними союзниками даже ценой собственной карьеры. В главной роли - великолепная Джессика Честейн.

Трейлер к фильму, "Опасная игра Слоун", 2018

"Клуб миллиардеров"

Хитрость, неотразимость и дар убеждения - качества, которыми награждены молодые главные герои фильма. Использовать свои таланты они будут, организовывая дерзкие и эффектные финансовые аферы и манипуляции. Притвориться миллиардерами, чтобы добраться до карманов настоящих воротил бизнеса, кажется им замечательной идеей. "Деньги делают деньги" - в этом и заключается суть построения их финансовой пирамиды. Но на пути к богатству герои не замечают, как помалу становятся жертвами собственной опасной игры. Со временем за сорванный большой куш членам клуба миллиардеров прийдётся расплатиться слишком большой ценой. В главной роли - талантливый молодой актер Энсел Эльгорт.

Ранее мы писали про 5 книг, которые прочитали все успешные бизнесмены.