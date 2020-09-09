Ці геніальні фільми не отримали б "Оскар" сьогодні через нові правила

Американська кіноакадемія мистецтв кардинально змінила вимоги до фільмів, які будуть номінуватися на премію "Оскар" в категорії "Найкращий фільм". Ми зібрали список геніальних фільмів, які ніколи б не зібрали врожаю статуеток, якби вийшли в наш час.

Тепер заповітну статуетку зможуть отримати тільки картини, в яких задіяний хоча б один не "білий" головний герой в кадрі, мінімум 30% каста мають становити представники ЛГБТ, жінки, люди з обмеженими можливостями. Про це повідомляється на сайті кіноакадемії.

Зазначимо, що премію "Оскар" часто отримують картини про расову нерівність, права ЛГБТ-спільноти та інші гострі питання, що стосуються прав людини. Іноді навіть говорять про фільм, що він "заточений під Оскар". Тепер же ці негласні вимоги будуть сформульовані в список правил. Вимоги почнуть повністю діяти до 2024 року, до 96-го нагородження.

Список Шиндлера, 1993

Цей геніальний фільм про фабриканта-нациста, який в роки Другої світової війни врятував від смерті 1200 євреїв, ніколи б не отримав головну статуетку кінопремії, вийди він в наш час.

І хоча ця історія здатна зворушити навіть найчерствішу людину, в картині немає жодного актора неєвропейської раси, з особливостями розвитку чи представника ЛГБТ.

Важко уявити собі список найбільш великих фільмів без "Списку Шиндлера", тому залишається радіти та переглядати геніальне творіння Стівена Спілберга з Ліамом Нісоном у головній ролі.

Кадр з к/ф "Список Шиндлера"

Титанік, 1997

Історія кохання юного і бідного художника Джека і багатої спадкоємиці Рози ніколи б не вирвала перемогу в категорії "Найкращий фільм" на "Оскарі-1998", якби ці правила діяли в той час.

У фільмі немає жодного головного героя неєвропейської раси. Тим більше немає в картині представників ЛГБТ, людей з особливими потребами і так далі.

Так що режисерові Джеймсу Камерону, а також виконавцям головних ролей - Леонардо Ді Капріо і Кейт Уінслет неймовірно пощастило, що на дворі був не дуже толерантний 1998 рік. Тоді "Оскар" взяв 11 статуеток.

Кадр з к/ф "Титанік"

Ігри розуму, 2001

Біографічна драма режисера Рона Ховарда про життя математичного генія Джона Форбса Неша, лауреата Нобелівської премії по економіці, ніколи б не удостоїлася премії "Оскар", як найкращий фільм в наш час.

І хоча герой у виконанні Рассела Кроу і страждає особливостями - параноїдальною шизофренією з галюцинаціями, інші вимоги кіноакадемії у фільмі не дотримані.

Кадр з к/ф "Ігри розуму"

Безславні виродки, 2009

Інший фільм, що відмінно вписується в наш список - "Безславні виродки" культового режисера Квентіна Тарантіно.

Картина, що пропонує альтернативний погляд на події Другої світової війни, ніяк не відповідає критеріям Американської кіноакадемії.

Єдиний темношкірий герой у ньому грає епізодичну роль, а азійський типаж у фільмі про військові дії на території Франції складно навіть уявити.

Кадр з к/ф "Безславні виродки"

Ла-Ла Ленд, 2016

Найбільш "свіжою" картиною в нашому списку стала історії кохання з Райаном Гослінгом і Еммою Стоун у головних ролях. Їй також не бачити головної нагороди в наш час. Адже у фільмі не розглядаються питання расової, соціальної та іншої нерівності. Це лише красива історія кохання старлетки та джазового музиканта, яка закінчилася трагічним розладом.

Мюзикл, що отримав шість "оскарів" теж потрапляє в нашу добірку, тому що не відповідає новим вимогам премії.

Кадр з к/ф "Ла-Ла Ленд"

Поки не зовсім зрозуміло, як зміниться премія в найближчі 5-10 років, але ясно одне - історичним фільмам буде складно боротися за отримання статуетки в категорії "Найкращий фільм". А можливо, ми побачимо на екрані темношкіру королеву-діву Єлизавету чи трансгендерів Ромео і Джульєтту.

Нагадаємо, що премія "Оскар" у 2020 році не відбулася через пандемію коронавірусу. Вручення головної кінонагороди вирішено було перенести на 25 квітня 2021 року.

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