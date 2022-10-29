Генетика - не вирок: що впливає на набір ваги
Часто причиною появи зайвої ваги називають генетику, мовляв, це ще від батьків або інших родичів. Проте насправді генетика - це не вирок, а всього лише схильність.
Чи впливає генетичний код на вагу людини насправді на своїй сторінці у Facebook розповів фітнес-тренер Віктор Мандзяк.
"Біологи люблять казати, що генетика заряджає пістолет, а на курок натискає середовище, в якому ми мешкаємо. В одному старенькому експерименті вчені натискали на курок, щоб дізнатись, що там зарядила генетика", - пише фахівець.
У чому полягав експеримент?
12 пар близнюків шість днів в тиждень переїдали на 1000 ккал протягом 100 днів. За весь період вони переїли на 84 000 кілокалорій, а це приблизно 168 кілограмів яблук.
Звісно, учасники експерименту набрали зайві кілограми, що не дивно, правда? Але Віктор звертає увагу на інше: вага, яку набирали учасники, варіювалася від 4 кілограмів до 13.
Зайва вага не завжди спричинена генетичними схильностями (фото: Freepik)
Чому у всіх генетика працює по-різному?
З еволюційної точки зору людині вигідно при переїданні накопичувати жир в організмі. Адже це енергія, яку можна буде використати, коли настане потреба. З іншої сторони людині це не так вже й вигідно, адже жир важить кілограми, які треба з собою носити та вести нормальне активне життя.
"Тому матінка еволюція зробила нас різними: в одних у відповідь на переїдання підвищується метаболізм, щоб спалити зайві калорії, організм інших всі зайві калорії запасає на майбутнє", - пояснює тренер
У більшості людей метаболізм підвищується у відповідь на переїдання, але мало кому таланить так, як щасливчику з дослідження вище, який за 100 днів переїдання додав у вазі лише 4 кілограми.
Що ще впливає на генетику?
Так, як по-різному, калорії засвоюються, так по-різному й витрачається. У середньому 2-5% калорій втрачається із зовнішніми виділеннями з організму. Звісно, це все впливатиме на масу тіла.
"Генетику не вибирають, а от що пхати до рота і скільки - ваш свідомий вибір", - підсумовує спеціаліст.
Раніше ми ділилися вправами, які подарують тілу відчуття легкості та молодості.
Читайте також, як треба харчуватися після 40, щоб зберігати стрункість.