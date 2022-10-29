ua ru
Сб, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генетика - не вирок: що впливає на набір ваги

Новость на русском →
Субота 29 жовтня 2022 21:40
Генетика - не вирок: що впливає на набір ваги Професійний фітнес-тренер каже, що генетика - це не вирок (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Часто причиною появи зайвої ваги називають генетику, мовляв, це ще від батьків або інших родичів. Проте насправді генетика - це не вирок, а всього лише схильність.

Чи впливає генетичний код на вагу людини насправді на своїй сторінці у Facebook розповів фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

"Біологи люблять казати, що генетика заряджає пістолет, а на курок натискає середовище, в якому ми мешкаємо. В одному старенькому експерименті вчені натискали на курок, щоб дізнатись, що там зарядила генетика", - пише фахівець.

У чому полягав експеримент?

12 пар близнюків шість днів в тиждень переїдали на 1000 ккал протягом 100 днів. За весь період вони переїли на 84 000 кілокалорій, а це приблизно 168 кілограмів яблук.

Звісно, учасники експерименту набрали зайві кілограми, що не дивно, правда? Але Віктор звертає увагу на інше: вага, яку набирали учасники, варіювалася від 4 кілограмів до 13.

Генетика - не вирок: що впливає на набір ваги

Зайва вага не завжди спричинена генетичними схильностями (фото: Freepik)

Чому у всіх генетика працює по-різному?

З еволюційної точки зору людині вигідно при переїданні накопичувати жир в організмі. Адже це енергія, яку можна буде використати, коли настане потреба. З іншої сторони людині це не так вже й вигідно, адже жир важить кілограми, які треба з собою носити та вести нормальне активне життя.

"Тому матінка еволюція зробила нас різними: в одних у відповідь на переїдання підвищується метаболізм, щоб спалити зайві калорії, організм інших всі зайві калорії запасає на майбутнє", - пояснює тренер

У більшості людей метаболізм підвищується у відповідь на переїдання, але мало кому таланить так, як щасливчику з дослідження вище, який за 100 днів переїдання додав у вазі лише 4 кілограми.

Що ще впливає на генетику?

Так, як по-різному, калорії засвоюються, так по-різному й витрачається. У середньому 2-5% калорій втрачається із зовнішніми виділеннями з організму. Звісно, це все впливатиме на масу тіла.

"Генетику не вибирають, а от що пхати до рота і скільки - ваш свідомий вибір", - підсумовує спеціаліст.

Раніше ми ділилися вправами, які подарують тілу відчуття легкості та молодості.

Читайте також, як треба харчуватися після 40, щоб зберігати стрункість.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування вес