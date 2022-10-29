Генетика - не вирок: що впливає на набір ваги

Часто причиною появи зайвої ваги називають генетику, мовляв, це ще від батьків або інших родичів. Проте насправді генетика - це не вирок, а всього лише схильність.

Чи впливає генетичний код на вагу людини насправді на своїй сторінці у Facebook розповів фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

"Біологи люблять казати, що генетика заряджає пістолет, а на курок натискає середовище, в якому ми мешкаємо. В одному старенькому експерименті вчені натискали на курок, щоб дізнатись, що там зарядила генетика", - пише фахівець.

У чому полягав експеримент?

12 пар близнюків шість днів в тиждень переїдали на 1000 ккал протягом 100 днів. За весь період вони переїли на 84 000 кілокалорій, а це приблизно 168 кілограмів яблук.

Звісно, учасники експерименту набрали зайві кілограми, що не дивно, правда? Але Віктор звертає увагу на інше: вага, яку набирали учасники, варіювалася від 4 кілограмів до 13.

Зайва вага не завжди спричинена генетичними схильностями (фото: Freepik)

Чому у всіх генетика працює по-різному?

З еволюційної точки зору людині вигідно при переїданні накопичувати жир в організмі. Адже це енергія, яку можна буде використати, коли настане потреба. З іншої сторони людині це не так вже й вигідно, адже жир важить кілограми, які треба з собою носити та вести нормальне активне життя.

"Тому матінка еволюція зробила нас різними: в одних у відповідь на переїдання підвищується метаболізм, щоб спалити зайві калорії, організм інших всі зайві калорії запасає на майбутнє", - пояснює тренер

У більшості людей метаболізм підвищується у відповідь на переїдання, але мало кому таланить так, як щасливчику з дослідження вище, який за 100 днів переїдання додав у вазі лише 4 кілограми.

Що ще впливає на генетику?

Так, як по-різному, калорії засвоюються, так по-різному й витрачається. У середньому 2-5% калорій втрачається із зовнішніми виділеннями з організму. Звісно, це все впливатиме на масу тіла.

"Генетику не вибирають, а от що пхати до рота і скільки - ваш свідомий вибір", - підсумовує спеціаліст.