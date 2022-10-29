Генетика - не приговор: что влияет на набор веса

Часто причиной появления лишнего веса называют генетику, мол, это еще от родителей или других родственников. Однако на самом деле генетика – это не приговор, а всего лишь склонность.

Влияет ли генетический код на вес человека действительно на своей странице в Facebook рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк.

"Биологи любят говорить, что генетика заряжает пистолет, а на курок нажимает среда, в которой мы живем. В одном стареньком эксперименте ученые нажимали на курок, чтобы узнать, что там зарядила генетика", - пишет специалист.

В чем заключался эксперимент?

12 пар близнецов шесть дней в неделю переедали на 1000 ккал в течение 100 дней. За весь период они переели на 84 тысячи килокалорий, а это примерно 168 килограммов яблок.

Конечно, участники эксперимента набрали лишние килограммы, что не удивительно, правда? Но Виктор обращает внимание на другое: вес, набираемый участниками, варьировался от 4 килограммов до 13.

Лишний вес не всегда вызван генетическими наклонностями (фото: Freepik)

Почему у всех генетика работает по-разному?

С эволюционной точки зрения человеку выгодно при переедании накапливать жир в организме. Ведь это энергия, которую можно будет использовать, когда потребуется. С другой стороны человеку это не так уж выгодно, ведь жир весит килограммы, которые нужно с собой носить и вести нормальную активную жизнь.

"Поэтому матушка эволюция сделала нас разными: у одних в ответ на переедание повышается метаболизм, чтобы сжечь лишние калории, организм других все лишние калории запасает на будущее", - объясняет тренер.

У большинства людей метаболизм повышается в ответ на переедание, но мало кому везет так, как счастливчику из исследования выше, который за 100 дней переедания прибавил в весе всего 4 килограмма.

Что еще влияет на генетику?

Так, как по-разному, калории усваиваются, так по-разному и тратится. В среднем 2-5% калорий теряется с наружными выделениями из организма. Конечно, все это будет влиять на массу тела.

"Генетику не выбирают, а вот что совать в рот и сколько - ваш сознательный выбор", - заключает специалист.