Прості вправи для тіла, які продовжують життя

Фізичні навантаження є корисними для людського організму, адже впливають на обмін речовин, гормональну систему та стан здоров'я загалом.

Styler розповідає, що треба робити, щоб продовжити молодість та відчути прилив сил.

Як фізична активність впливає на здоров'я?

Вчені Сіднейського університету проаналізували дані понад 70 000 британців, відстежуючи рівень фізичних навантажень протягом тижня та стан здоров’я протягом наступних семи років.

Результати показали, що люди, які займалися інтенсивною фізичною активністю лише 15 хвилин на тиждень або 2 хвилини 9 секунд на день, мали на 18 відсотків менше шансів померти протягом періоду дослідження.

Підтримання форми може запобігти ожирінню та його побічним наслідкам для здоров’я, таким як діабет другого типу та рак. Це також може покращити міцність кісток і психічний добробут.

Вправи для продовження молодості

Рекомендації Національної служби охорони здоров’я передбачають, що дорослі повинні займатися помірними фізичними вправами 150 хвилин або 75 хвилин інтенсивних вправ на тиждень протягом чотирьох-п’яти днів.

Приклади інтенсивних вправ включають біг, плавання, стрибки та ходьбу по сходах. Вони залучають всі важливі для організму групи м'язів.

Зверніть увагу, що ці дії ви можете виконувати щодня всього по декілька хвилин. Замість ліфта підійміться до своєї квартири чи офісу пішки. Намагайтеся менше користуватися громадським транспортом, натомість проходьте цю відстань самостійно.

Враховуючи, що брак часу є найбільш поширеною перешкодою для регулярної фізичної активності, поєднання невеликих активностей протягом дня може підійти для зайнятих людей.

Спорт продовжує життя (фото: Freepik)