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Генетика может быть связана с тяжестью коронавируса: ученые проводят исследование

STYLERКоронавирус    14.05.2020 - 07:02
Генетика может быть связана с тяжестью коронавируса: ученые проводят исследование
Генетика может влиять на тяжесть коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Ученые начали масштабное исследование касательно того, как генетика человека влияет на тяжесть коронавируса

Коронавирус является главным предметом изучения ученых всего мира. Они хотят больше узнать об этом вирусе, чтобы потом применить новые методы лечения. В Украине COVID-19 диагностирован у более 16 тысяч человек, а во всем мире уже больше 4,3 миллиона инфицированных.

Британские ученые проводят масштабную научную программу, которая поможет понять, есть ли генетическая предрасположенность людей к тяжелой форме коронавируса.

В данной программе примут участие 20 тысяч человек, у которых была или есть сейчас тяжелая форма COVID-19, и еще 15 тысяч человек с легкой формой коронавируса. Об этом сообщает Genomics England.

Глава министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что понимание того, как генетика влияет на вирус, является очень важной информацией. При этом пациенты будут участвовать в исследовании только с согласия своих близких.

Напомним, что в Италии проходит тестирование специального шлема, с помощью которого на расстоянии можно выявлять больных коронавирусной инфекцией. Ноу-хау используют в крупнейшем аэропорту Италии "Рим-Фьюмичино".

Ранее ученые из Тринити-колледжа в Дублине выяснили, что Витамин D имеет большое значение в борьбе с COVID-19.

Теги Новости Украины здоровьеКоронавирус
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