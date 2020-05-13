Витамин D играет большую роль в борьбе с COVID-19: все подробности

Витамин D имеет важное значение в борьбе с коронавирусом (коллаж: РБК-Украина)

Ученые призывают изменить рекомендации касательно добавок витамина D

Витамин D имеет важное значение в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ученые из Тринити-колледжа в Дублине обнаружили связь между уровнем витамина D и смертностью от COVID-19.

Витамин D вырабатывается в коже под воздействием солнечного света UVB и транспортируется в печень, а затем в почку, где он превращается в активный гормон, который увеличивает транспорт кальция из пищи в кишечнике и обеспечивает достаточный уровень кальция для поддержания прочности скелета.

Но витамин D также может поддерживать иммунную систему через ряд иммунных путей, участвующих в борьбе с SARS2-COV. Многие недавние исследования подтверждают ключевую роль витамина D в борьбе с вирусными инфекциями. Об этом сообщает Medicalxpress.

Исследование показало, что в странах с более низкой широтой и типично солнечных странах, таких как Испания и Северная Италия, наблюдается низкая концентрации витамина D и высокий уровень дефицита витамина D. В этих странах также отмечены самые высокие показатели заболеваемости и смертности в Европе.

При этом в северных широтах, в которых находятся Норвегия, Финляндия и Швеция уровень витамина D выше, несмотря на меньшее воздействие солнечного света UVB. Дело все в питании, в их рационе больше витамина D.

В скандинавских странах уровень заболеваемости COVID-19 и смертности от него ниже. Корреляция между низким уровнем витамина D и смертностью от COVID-19 является статистически значимой.

Ученые также считают, что увеличение уровня витамина D в организме, безусловно, пойдет на пользу здоровью костей и мышц. Данные свидетельствуют о том, что витамин D может уменьшить серьезные осложнения, вызванные коронавирусом.

Напомним, что врачи рассказали о колоссальной нехватке витамина D у украинцев во время карантина.