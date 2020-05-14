ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Генетика може бути пов'язана з тяжкістю коронавирусу: вчені проводять дослідження

STYLERКоронавірус    14.05.2020 - 07:02
Генетика може бути пов'язана з тяжкістю коронавирусу: вчені проводять дослідження
Генетика може впливати на тяжкість коронавірусу (колаж: РБК-Україна)

Вчені почали масштабне дослідження стосовно того, як генетика людини впливає на тяжкість коронавірусу

Коронавірус є головним предметом вивчення вчених всього світу. Вони хочуть більше дізнатися про цей вірус, щоб потім застосувати нові методи лікування. В Україні COVID-19 діагностований у понад 16 тисяч осіб, а в усьому світі вже більше ніж 4,3 мільйона інфікованих.

Британські вчені проводять масштабну наукову програму, яка допоможе зрозуміти, чи є генетична схильність людей до важкої форми коронавірусу.

У даній програмі візьмуть участь 20 тисяч осіб, у яких була або є зараз важка форма COVID-19, і ще 15 тисяч осіб з легкою формою коронавирусу. Про це повідомляє Genomics England.

Глава міністерства охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що розуміння того, як генетика впливає на вірус є дуже важливою інформацією. При цьому пацієнти будуть брати участь у дослідженні лише зі згоди своїх близьких.

Нагадаємо, що в Італії проходить тестування спеціального шолома, за допомогою якого на відстані можна виявляти хворих коронавірусною інфекцією. Ноу-хау використовують у найбільшому аеропорту Італії "Рим-Фьюмічіно".

Раніше вчені з Трініті-коледжу в Дубліні з'ясували, що Вітамін D має велике значення у боротьбі з COVID-19.

Теги Новини України здоровьеКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся