В Европе тестируют "умные" шлемы против коронавируса: как работает устройство (видео)

Умные шлемы против коронавируса (коллаж РБК-Украина)

В итальянском аэропорту начали испытывать устройство для измерения температуры тела пассажиров на расстоянии

В Италии тестируют специальный шлем, который помогает выявлять больных коронавирусом на расстоянии. Устройство уже получило название "умный шлем против COVID-19".

Сейчас девайс испытывают в Европе. Крупнейший аэропорт Италии "Рим-Фьюмичино" первым начал тестить технологическую новинку. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Специальный шлем будут носить сотрудники службы безопасности, чтобы проверять людей, которые заходят в аэропорт или стоят в очередях. Устройство способно измерять температуру пассажиров во время движения.

Так, шлем предоставляет термосканирование и способно проверять людей в радиусе 7 метров. Инфракрасное изображение пассажира и показатели его температуры выводятся на внутренний экран устройства справа, оставляя свободным левый глаз.

Администрация терминала надеется, что технологическая новинка и другие средства безопасности убедят пассажиров, что скоро можно будет снова летать - как только в стране снимут карантин.

Видео: В Италии тестируют умные шлемы против коронавируса

Ранее подобные "умные шлемы" с инфракрасными камерами и технологией распознавания лиц, что позволяет выявлять людей с признаками коронавируса, стали носить полицейские Дубая и сотрудники, которые участвуют в проверках на станциях автобусов и метро.

К слову, медики недавно развеяли миф о том, что температура тела 36,6 является эталоном здорового человека. Доктор медицинских наук Татьяна Аникеева обратила внимание, что даже у абсолютно здорового человека температура может колебаться от 35,5 до 37,2, и повышение температуры не всегда связано с коронавирусной инфекцией.

Также мы сообщали о том, что украинские ученые разработали несколько препаратов для лечения коронавируса, и сейчас лекарства тестируется в немецких лабораториях.