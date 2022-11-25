Генератор на балконі: які пристрої можна безпечно ставити

Які генератори можна встановлювати на балконі

Купувати генератор потрібно тільки в ліцензованих продавців. Використовувати їх у багатоповерхівках дуже небезпечно. Встановлювати їх можна тільки на відкритому повітрі, на відстані не менше шести метрів від вікон, дверей та гаражів.

Також важливо стежити, аби на генератор не потрапила вода. Інакше він перегріється і зросте ризик виникнення пожежі, якщо його не охолодити перед заправкою паливом. Також він може вдарити струмом й травмувати людину.

Генератор під час роботи виділяє токсичний газ. Тому варто при його використанні встановити ще й детектор газу, аби не вчадіти.

Через тривалі вимкнення електроенергії, у містах почастішали випадки, коли генератори встановлюють на балконах квартир.

Проте це робити дуже небезпечно. Для цього можна використовувати лише інверторні генератори, які є повністю закритим приладом з правильною синусоїдою.

Ціни на такі моделі коливаються у межах 20-40 тисяч гривень. Замовляти їх варто завчасно, адже через великий попит їх швидко розбирають. за деякими даними зараз їх в Україні нема у продажу, наступна партія прибуде на початку грудня.

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