МВС розповіло про унікальну спецоперацію на лівому березі Дніпра у 2023 році (відео)

У липні 2023 року українські військові провели унікальну спецоперацію на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Як розповіли у відомстві, значну роль в обороні мосту та проведенні операції на лівому березі Дніпра у Херсонській області відіграли українські прикордонники.

Тоді, у липні 2023 року, росіяни заявляли, що позиції біля мосту тримають півтори роти спецпризначенців - пропагандистські ЗМІ заявляли, що під мостом нібито знаходяться близько 80 українських військових.

Однак прикордонники розповіли, що насправді їх там було 12 осіб - одна половина захищала безпосередньо міст, а інша виконувала спецзавдання на лівобережжі.

Один із військовослужбовців на псевдо Локі розповів, що тільки-но ДПСУ вдалося потрапити на лівий берег Дніпра, то російські окупанти одразу почали вести по них вогонь, слідкуючи з безпілотників за українськими прикордонниками. Попри це українські бійці змогли переміщатись невеликими групами, аби провести спеціальну операцію з виявлення та ліквідації окупантів.

Завдяки злагодженій роботі та оперативності нашим прикордонникам вдалося взяти у полон росіян, а також вийти з оточення.

Антонівський міст

У 2023 році бої на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту активізувалися з відходом "великої води", спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС. Тоді британська розвідка заявляла, що перекидання українських військових на лівий берег відновилося ще 23 червня 2023 року.

За словами начальниці об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, у цьому районі ведеться потужна бойова робота з акцентом на контрбатарейну боротьбу, а українським бійцям потрібна інформаційна тиша.

За її словами, противник намагається повернутися на позиції біля Антонівського мосту, незважаючи на те, що ЗСУ їх постійно зачищають.

Удари по Антонівському мосту

Нагадаємо, 19 липня 2022 року Антонівський міст був обстріляний. Після цього стало відомо, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона, тоді місто ще було окуповане, оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

А в ніч на 27 липня 2022 року ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Рух по шляхопроводу було перекрито.

Також українські військові в ніч на 14 серпня 2022 року вкотре вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

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