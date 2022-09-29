Гендиректор Yakaboo потрапив у гучний скандал із "жартом" про покупців-жінок (відео)

Деталі скандалу

У студії Богдан відповідав на запитання, який він – український читач книжок. Він повідомив, що сама суха статистика у відсотках зараз нікому не цікава. І тут директор видавництва з посмішкою вирішив "пожартувати".

Він повідомив, що жінки найчастіше купують книги в Україні, але на гроші чоловіків, які їх заробляють.

"Більше книг купують жінки. Ну як завжди витрачають кошти, які заробляють чоловіки", - заявив Іван Богдан.

Українки закликають нічого не купувати на Yakaboo

Зазначимо, що цей вислів зачепив дуже багатьох українок. У коментарях до відео жінки висловили своє обурення такими сексистськими висловлюваннями Івана Богдана.

Цікаво, як піде бізнес Yakaboo після таких заяв директора видавництва?

Так, деякі жінки вже закликають бойкотувати будь-які покупки у видавництві.