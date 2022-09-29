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Гендиректор Yakaboo потрапив у гучний скандал із "жартом" про покупців-жінок (відео)

Директор Yakaboo влип у скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Генеральний директор українського видавництва Yakaboo Іван Богдан потрапив у дуже неприємний сексистський скандал. Він спробував пожартувати про жінок, щоправда, це зовсім не вийшло.

Інцидент стався у рамках зустрічі українських популяризаторів читань "Українська книга: після війни, геть від Москви".

Деталі скандалу

У студії Богдан відповідав на запитання, який він – український читач книжок. Він повідомив, що сама суха статистика у відсотках зараз нікому не цікава. І тут директор видавництва з посмішкою вирішив "пожартувати".

Він повідомив, що жінки найчастіше купують книги в Україні, але на гроші чоловіків, які їх заробляють.

"Більше книг купують жінки. Ну як завжди витрачають кошти, які заробляють чоловіки", - заявив Іван Богдан.

Українки закликають нічого не купувати на Yakaboo

Зазначимо, що цей вислів зачепив дуже багатьох українок. У коментарях до відео жінки висловили своє обурення такими сексистськими висловлюваннями Івана Богдана.

Цікаво, як піде бізнес Yakaboo після таких заяв директора видавництва?

Так, деякі жінки вже закликають бойкотувати будь-які покупки у видавництві.

  • Ось вам простий майстер-клас, як обісратися на рівному місці. Більше ніяких покупок у Yakaboo, хай працює інститут репутації!
  • Як маркетологиня відкрию секрет, що без жіночої аудиторії в Україні не проживе жодного бізнесу, навіть шиномонтажу. Тож віддавайте свої гроші туди, де вас поважають, пані.
  • Після того як у 2020 році Yakaboo продавали у собі на платформі книгу "Гамарджоба, панове" і казали, що то не вони, думала, трохи порозумнішало їх керівництво. А ніт. Нова тема. Секзизм. Тепер точно гудбай.
  • Дуже образливо звучити. А здавалося, людина розумна і поважана. Він напевно на роботі ті ж так само цінує жінок. А своїм секретерам-жінкам, певно, він платити мало, бо для чого їм платити, якщо їм все одно чоловіки їх дають гроші!!!
  • Yakaboo для мене помер.. Назавжди..
  • Більше ніяких покупок на якабу! Ось так обісрати більшість жінок-книголюїв, які самі заробляють гроші - рівень зовсім дурної та сексиської людини. Хай працює інститут репутації.

Як ми раніше писали, у Дніпрі у мовній школі дітей навчали, що вони росіяни.

Також ми повідомляли, що росіянка назвала себе українкою, щоб потрапити до "Танців із зірками" у Франції .

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