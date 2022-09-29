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Гендиректор Yakaboo попал в громкий скандал с "шуткой" о покупателях-женщинах (видео)

Новина українською →
Украина, Четверг 29 сентября 2022 12:08
Гендиректор Yakaboo попал в громкий скандал с "шуткой" о покупателях-женщинах (видео) Директор Yakaboo влип в скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Генеральный директор украинского издательства Yakaboo Иван Богдан попал в очень неприятный сексистский скандал. Он попытался пошутить о женщинах, правда, у него это совсем не вышло.

Инцидент произошел в рамках встречи украинских популяризаторов чтений "Украинская книга: после войны, прочь от Москвы".

Детали скандала

В студии Богдан отвечал на вопрос, какой же он - украинский читатель книг. Он сообщил, что сама сухая статистика в процентах сейчас никому не интересна. И тут директор издательства с улыбкой решил "пошутить".

Он сообщил, что женщины чаще покупают книги в Украине, но на деньги мужчин, которые их зарабатывают.

"Больше книг покупают женщины. Ну, как всегда, тратят средства, которые зарабатывают мужчины", - заявил Иван Богдан.

Украинки призывают ничего не покупать на Yakaboo

Отметим, что это высказывание задело очень многих украинок. В комментариях к видео женщины выразили свое негодование такими сексистскими высказываниями Ивана Богдана.

Интересно, как пойдет бизнес Yakaboo дальше после таких заявлений директора издательства?

Так, некоторые женщины уже призывают бойкотировать любые покупки в издательстве.

  • Ось вам простий майстер-клас, як обісратися на рівному місці. Більше ніяких покупок в Yakaboo, нехай працює інститут репутації!
  • Як маркетологиня відкрию секрет, що без жіночої аудиторії в Україні не проживе жоден бізнес, навіть шиномонтаж. Тож віддавайте свої гроші туди, де вас поважають, дами.
  • Після того як в 2020 Yakaboo продавали у себе на платформі книгу "Гамарджоба, панове" і казали, що то не вони, думала, трохи порозумнішало їх керівництво. А ніт. Нова тема. Секзизм. Тепер точно гудбай.
  • Дуже образливо звучить. А здавалось людина розумна і поважана. Він напевно на роботі те ж так само цінує жінок. А своїм секретерям-жінкам, напевно, він платить мало, бо для чого їм платити, якщо їм все одно чоловіки їх дають гроші !!!
  • Yakaboo для мене вмер.. Назавжди..
  • Більше ніяких покупок на якабу! Ось так обісрати більшість жінок-книголюів, які самі заробляють гроші - рівень зовсім дурної та сексиської людини. Хай працює інститут репутації.

Как мы ранее писали, в Днепре в языковой школе детей учили, что они русские.

Также мы сообщали, что россиянка назвала себя украинкой, чтобы попасть в "Танцы со звездами" во Франции.

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