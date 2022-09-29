Гендиректор Yakaboo попал в громкий скандал с "шуткой" о покупателях-женщинах (видео)

Генеральный директор украинского издательства Yakaboo Иван Богдан попал в очень неприятный сексистский скандал. Он попытался пошутить о женщинах, правда, у него это совсем не вышло.

Инцидент произошел в рамках встречи украинских популяризаторов чтений "Украинская книга: после войны, прочь от Москвы".

Детали скандала

В студии Богдан отвечал на вопрос, какой же он - украинский читатель книг. Он сообщил, что сама сухая статистика в процентах сейчас никому не интересна. И тут директор издательства с улыбкой решил "пошутить".

Он сообщил, что женщины чаще покупают книги в Украине, но на деньги мужчин, которые их зарабатывают.

"Больше книг покупают женщины. Ну, как всегда, тратят средства, которые зарабатывают мужчины", - заявил Иван Богдан.

Украинки призывают ничего не покупать на Yakaboo

Отметим, что это высказывание задело очень многих украинок. В комментариях к видео женщины выразили свое негодование такими сексистскими высказываниями Ивана Богдана.

Интересно, как пойдет бизнес Yakaboo дальше после таких заявлений директора издательства?

Так, некоторые женщины уже призывают бойкотировать любые покупки в издательстве.