Гендиректор Yakaboo попал в громкий скандал с "шуткой" о покупателях-женщинах (видео)
Генеральный директор украинского издательства Yakaboo Иван Богдан попал в очень неприятный сексистский скандал. Он попытался пошутить о женщинах, правда, у него это совсем не вышло.
Инцидент произошел в рамках встречи украинских популяризаторов чтений "Украинская книга: после войны, прочь от Москвы".
Детали скандала
В студии Богдан отвечал на вопрос, какой же он - украинский читатель книг. Он сообщил, что сама сухая статистика в процентах сейчас никому не интересна. И тут директор издательства с улыбкой решил "пошутить".
Он сообщил, что женщины чаще покупают книги в Украине, но на деньги мужчин, которые их зарабатывают.
"Больше книг покупают женщины. Ну, как всегда, тратят средства, которые зарабатывают мужчины", - заявил Иван Богдан.
Украинки призывают ничего не покупать на Yakaboo
Отметим, что это высказывание задело очень многих украинок. В комментариях к видео женщины выразили свое негодование такими сексистскими высказываниями Ивана Богдана.
Интересно, как пойдет бизнес Yakaboo дальше после таких заявлений директора издательства?
Так, некоторые женщины уже призывают бойкотировать любые покупки в издательстве.
- Ось вам простий майстер-клас, як обісратися на рівному місці. Більше ніяких покупок в Yakaboo, нехай працює інститут репутації!
- Як маркетологиня відкрию секрет, що без жіночої аудиторії в Україні не проживе жоден бізнес, навіть шиномонтаж. Тож віддавайте свої гроші туди, де вас поважають, дами.
- Після того як в 2020 Yakaboo продавали у себе на платформі книгу "Гамарджоба, панове" і казали, що то не вони, думала, трохи порозумнішало їх керівництво. А ніт. Нова тема. Секзизм. Тепер точно гудбай.
- Дуже образливо звучить. А здавалось людина розумна і поважана. Він напевно на роботі те ж так само цінує жінок. А своїм секретерям-жінкам, напевно, він платить мало, бо для чого їм платити, якщо їм все одно чоловіки їх дають гроші !!!
- Yakaboo для мене вмер.. Назавжди..
- Більше ніяких покупок на якабу! Ось так обісрати більшість жінок-книголюів, які самі заробляють гроші - рівень зовсім дурної та сексиської людини. Хай працює інститут репутації.
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