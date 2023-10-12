Гендиректор Levi's ніколи не пере джинси. Він використовує інший спосіб і ось чому

Джинси - один із найпопулярніших предметів одягу, і вони є в гардеробі практично будь-якої людини. Очевидно, що прати їх доводиться досить часто і з приводу способу прання, а також використання різних засобів розмови ведуться вже багато років.

Почасти в цьому винен генеральний директор компанії Levi Strauss Чарльз Берг, який на одному великому заході заявив, що він ніколи не пере джинси.

А нещодавно на одному з шоу на телеканалі CNBC журналісти змогли отримати відповідь, чому ж гендиректор компанії з виробництва цього популярного предмета одягу не вважає за розумне їх прати. І він підтвердив, що досі не користується пральною машиною для очищення джинсів від бруду.

"Я ніколи не говорив людям не прати джинси. Справжні любителі деніму, які справді люблять свої речі, скажуть вам - ніколи не кладіть їх у пральну машину. І я так не роблю", - наголосив Берг.

Він пояснив, що прання джинсів у машинці вплине на їх форму та колір. Ще відмова від такого прання дозволить продовжити термін служби джинсів, бо це запобіжить зношування волокон джинсової тканини, що зазвичай викликає появу дір або розривів.

Але це не означає, що потрібно ходити постійно у брудних джинсах і терпіти на них плями.

"Якщо я впущу трохи карі на джинси, то я їх почищу. Якщо вони будуть зовсім брудні, ну або спітнілі, або щось таке, то я помию їх у душі", - сказав він.

Він пояснив, що треба піти в джинсах у душ і намилювати їх там милом так само як і своє тіло. І це позитивно впливає як на денім, так і на стан природи.

За словами Берга, прання джинсів є частиною вуглецевого сліду одягу. І джинсова продукція споживає багато води, а споживачі збільшують ці цифри у рази.

У США люди можуть прати джинси після кожного носіння, а в інших країнах джинси відправляють у пральну машину тільки тоді, коли вони стануть дійсно брудними.