Гендиректор Levi's никогда не стирает джинсы. Он использует другой способ и вот почему

Джинсы - один из самых популярных предметов одежды, и они есть в гардеробе практически любого человека. Очевидно, что стирать их приходится довольно часто и по поводу способа стирки, а также использования различных средств, разговоры ведутся уже много лет.

Отчасти в этом виноват генеральный директор компании Levi Strauss Чарльз Берг, который на одном крупном мероприятии заявил, что он никогда не стирает свои джинсы.

А недавно на одном из шоу на телеканале CNBC журналисты смогли получить ответ, почему же гендиректор компании по производству этого популярного предмета одежды не считает разумным их стирать. И он подтвердил, что до сих пор не пользуется стиральной машиной для очищения джинсов от грязи.

"Я никогда не говорил людям не стирать джинсы. Настоящие любители денима, которые действительно любят свои вещи, скажут вам – никогда не кладите их в стиральную машину. И я так не делаю", - подчеркнул Берг.

Он объяснил, что стирка джинсов в машинке повлияет на их форму и цвет. Еще отказ от такой стирки позволит продлить срок службы джинсов, так как это предотвратит изнашивание волокон джинсовой ткан, что обычно вызывает появление дыр или разрывов.

Но это не значит, что нужно ходить постоянно в грязных джинсах и терпеть на них пятна.

"Если я уроню немного карри на джинсы, то я их почищу. Если они будут совсем грязные, ну или потные, или что-то в это роде, то я помою их в душе", - сказал он.

Он объяснил, что нужно пойти в джинсах в душ и намыливать их там мылом точно также, как и свое тело. И это позитивно влияет не только на деним, но на состояние природы.

По словам Берга, стирка джинсов на самом деле является частью углеродного следа одежды. И джинсовая продукция потребляет много воды, а потребители увеличивают эти цифры в разы.

В США люди могут стирать джинсы после каждой носки, а в других странах джинсы отправляют в стиральную машину только, когда они совсем станут грязными.