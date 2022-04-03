"Где ж*али - там и спали и справляли нужду": во что превратили оккупанты один из ЖК Готомеля

В Киевской области ВСУ освободили город Гостомель. Оккупантов там больше нет. Но после себя они оставили выжженную землю.
Так, журналист и ведущий Дмитрий Комаров показал, во что превратили российские захватчики престижный ЖК "Покровский".
Новая многоэтажка, где окопались военные РФ, превратилась в огромный свинарник.
"Где жрали, там и спали, и справляли нужду – все как у себя на болотах. Повсюду валяются объедки и бутылки из-под алкоголя. Нет ни одной квартиры, которую бы эти мрази не взломали и не ограбили. Сломана вся мебель, все содержимое шкафов вывернуто", - сообщается в сюжете.
Смотрите на видео, как сейчас выглядит ЖК "Покровский" в Гостомеле.
Также Styler взял комментарий у жительницы Гостомеля, которой удалось спастись из города. Катерина сообщила нам, что ее дом полностью разграбили захватчики - вынесли абсолютно все.
"Соседка вышла на связь и сказала, что в нашем доме оккупанты вырвали стиральные машинки из стен прямо с трубами", - сказала она.
Как мы ранее сообщали, дом Маши Фокиной под Киевом обстреляли оккупанты.
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