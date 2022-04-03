"Где ж*али - там и спали и справляли нужду": во что превратили оккупанты один из ЖК Готомеля

Новая многоэтажка, где окопались военные РФ, превратилась в огромный свинарник.

"Где жрали, там и спали, и справляли нужду – все как у себя на болотах. Повсюду валяются объедки и бутылки из-под алкоголя. Нет ни одной квартиры, которую бы эти мрази не взломали и не ограбили. Сломана вся мебель, все содержимое шкафов вывернуто", - сообщается в сюжете.

Смотрите на видео, как сейчас выглядит ЖК "Покровский" в Гостомеле.

Также Styler взял комментарий у жительницы Гостомеля, которой удалось спастись из города. Катерина сообщила нам, что ее дом полностью разграбили захватчики - вынесли абсолютно все.

"Соседка вышла на связь и сказала, что в нашем доме оккупанты вырвали стиральные машинки из стен прямо с трубами", - сказала она.