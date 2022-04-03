"Де ж* али - там і спали і справляли нужду": на що перетворили окупанти один з ЖК Готомеля

Нова багатоповерхівка, де окопалися військові РФ, перетворилася на величезний свинарник.

"Де жерли, там і спали, і справляли нужду – все як у себе на болотах. Всюди валяються недоїдки і пляшки з-під алкоголю. Немає жодної квартири, яку б ці мерзоти не зламали і не пограбували. Зламані всі меблі, весь вміст шаф вивернуто", - повідомляється в сюжеті.

Дивіться на відео, як зараз виглядає ЖК "Покровський" в Гостомелі.

Також Styler взяв коментар у мешканки Гостомеля, якій вдалося врятуватися з міста. Катерина повідомила нам, що її будинок повністю розграбували загарбники - винесли абсолютно все.

"Сусідка вийшла на зв'язок і сказала, що в нашому будинку окупанти вирвали пральні машинки зі стін прямо з трубами", - сказала вона.