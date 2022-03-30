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Дом Маши Фокиной под Киевом обстреляли оккупанты: собаку разорвало на куски

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Среда 30 марта 2022 10:43
Дом Маши Фокиной под Киевом обстреляли оккупанты: собаку разорвало на куски Дом дедушки Маши Фокиной обстреляли оккупанты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

28 марта обстреляли дом бывшего премьера Украины Витольда Фокина. Его внучка - украинская певица Маша Фокина рассказала, как все произошло.

Об этом артистка написала в Instagram.

Семью Фокиной лишили дома

В дом семьи Фокиной попали обломки двух ракет. Как рассказала сама певица, половина жилья была уничтожена.

"Мою семью лишили дома. Российские ракеты! Россияне, это "спецоперация?" Военный объект? Он требовал защиты? Там живет моя семья! Весь мой дом пострадал от обломков ракет. Нет фасада дома, не говоря уже об окнах и дверях. Подвал, где месяц пряталась вся моя семья, сгорел дотла! У вас до сих пор отсохший мозг, застрявший в российских новостях?" - написала она.

Фокина рассказала, что из-за обстрелов погибла любимая собака семьи.

"Погибла наша собака, которая пыталась спрятаться под лавочкой, на которой любит сидеть мой дедушка и бабушка. Собаку разорвало на куски", - с горечью написала Маша.

Дом Маши Фокиной под Киевом обстреляли оккупанты: собаку разорвало на кускиДом Маши Фокиной под Киевом обстреляли оккупанты: собаку разорвало на кускиДом семьи Маши Фокиной уничтожили оккупанты (фото: instagram.com/mashafokina)

Отметим, что сама Маша с сыном проживает сейчас в США, откуда она часто приезжала в Украину.

Как мы ранее писали, дом Валерия Харчишина уничтожили под Гостомелем оккупанты.

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