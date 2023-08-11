З газом чи без: ось яка вода найкраще втамовує спрагу та потяг до їжі

Чи можна пити воду з-під крана

Якщо ви схильні до здуття живота, краще віддавати перевагу простій воді.

До того ж воду з-під крана можна пити тільки тоді, якщо ви її відстояли і прокип’ятили, а краще - профільтрували.

Навіть якщо ви перевірили воду та вона чиста від бактеріального забруднення, пити її одразу з-під крана не можна. Значна частина системи водопостачання давно пережила термін експлуатації, тому додається бруд до води, зокрема іржу.

Відстоювання дозволяє шкідливим речовинам осісти. А фільтрування позбавляє воду від їхніх дрібних часточок, наприклад, іржі, а також іонів.

Дієтолог Калпана Гупта розповіла про плюси й мінуси газованої води, якій надають перевагу в спеку багато людей, щоб вгамувати спрагу.

Плюси газованої води

Освіжає смак

Бульбашки в газованій воді дають унікальне відчуття свіжості, яке відрізняється від прісного смаку звичайної води.

До того ж напій заспокоює і допомагає людям розслабитися в стресовому стані.

Відчуття ситості

Бульбашки в газованій воді створюють відчуття ситості, що іноді допомагає приборкати апетит. Її потрібно пити під час боротьбі із зайвою вагою. Оскільки газована вода не містить калорій, вона дає змогу одночасно втамувати і спрагу, і потяг до їжі.

Мінуси газованої води

Впливає на зуби

Емаль зубів безпосередньо піддається впливу кислоти. Експерт каже, що газована мінеральна вода може пошкоджувати емаль.

Щоб повністю виключити ймовірний негативний вплив, пийте газовану воду під час їжі або прополощіть рот звичайною водою після її пиття.

Може викликати здуття живота

Надмірне споживання газованої води іноді призводить до підвищеного газоутворення через присутність у напої вуглекислого газу.

За словами дієтолога, бульбашки можуть накопичуватися в травній системі, спричиняючи дискомфорт і здуття живота.

Шкодить гіпертонікам

Газована вода, особливо з додаванням ароматизаторів, може містити натрій, що сприяє збільшенню щоденного споживання цього мікроелемента. Людям з гіпертонією або з чутливими до натрію станами слід з обережністю ставитися до газованої води.