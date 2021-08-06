За газ придется доплатить почти 10 тысяч: почему и кого это касается

Согласно принятому закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", установление счетчиков газа контролирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Кто должен устанавливать газовые счетчики

Хотя в принципе предусмотрена бесплатная для потребителей установка газовых счетчиков - ответственность возлагается на газовые компании - но на самом деле средств на снабжение устройствами около 3 млн домохозяйств в Украине нет.

Компании-газопоставщики формируют на закупку и установку приборов только определенный объем средств.

Как газовщики будут решать проблему с установкой

Газовые компании должны использовать средства, которые население платит за транспортировку газа, но приобрести и установить такое количество счетчиков при актуальных тарифах невозможно. Как отмечает GSMinfo, чтобы выполнить поставленную министерством энергетики задачу до 2023 года, компаниям нужно увеличить ставку за транспортировку ресурса в 4-5 раз.

Если семья сама установит счетчик за свои деньги

Некоторые граждане могут самостоятельно купить счетчики, а не ждать, пока - и если вообще - их им поставят. Но тогда возникает вопрос, что же будет с компенсацией за такие траты. В среднем же стоимость счетчика составляет от 4-5 до 9 тысяч гривен.

Дело в том, что в квартирах, где нет коммерческого учета газа, начисления происходят по установленным правительством нормам (3,28 кубометра на домохозяйство, то есть около 25 гривен в месяц), и иногда такие суммы получаются значительно выше, чем те, которые человек платил бы со счетчиком. Впрочем, далеко не все жители многоэтажек заинтересованы сами устанавливать индивидуальные счетчики газа - им выгодно платить за показателями общедомового счетчика.

Чтобы окупить траты за самостоятельную установку индивидуального счетчика, домохозяйству за счет экономии потребуется примерно 6 лет. И в таком случае потребитель может также требовать у своего газопоставщика компенсацию стоимости устройства в судебном порядке.