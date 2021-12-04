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Газ по 47 гривен: космические тарифы грозят почти полмиллиону украинцев

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Суббота 04 декабря 2021 20:25
Газ по 47 гривен: космические тарифы грозят почти полмиллиону украинцев коллаж РБК-Украна: цена газа в декабре 2021 года для клиентов ППН выросла до 47 гривен
Автор: Владимир Костырин

Тариф на газ для поставщика "последней надежды" устанавливается НАК "Нафтогазом Украины" для населения с декабря по формуле, утвержденной правительством, а не по фиксированной цене, и в начале месяца ее размер составил 46,7 гривны за кубометр. Услугами ППН пользуются около 450 тысяч домохозяйств.

Об этом передала пресс-служба "Нафтогаза" на странице в Facebook.

Льготная цена газа на уровне 7,96 грн/куб. м для бытовых клиентов ППН действовала до 30 ноября, а с 1 декабря стоимость голубого топлива изменилась.

По данным компании, услугами ППН по состоянию на 3 декабря пользуются 453,5 тысячи потребителей.

Функции поставщика "последней надежды" выполняет ГК "Нафтогаз Украины", а клиентами ППН являются граждане и компании, которые внезапно потеряли своего поставщика в случае форс-мажора.

"Акцентируем! ППН - это временное решение для таких потребителей. Они должны в течение нескольких месяцев выбрать нового рыночного поставщика газа. Об этом мы постоянно напоминаем и просим сделать", - обратили внимание в НАК.

Что ждет украинцев, которые остались на ППН

В "Нафтогазе" отметили, что подобные космические тарифы 46,7 грн/куб. м для почти полумиллиона потребителей на практике могут и не коснуться до конца нынешнего отопительного сезона.

Вот какой был найден способ защитить клиентов: НАК обратилась в НКРЭКП, с предложением автоматического перевода всех бытовых клиентов ППН на условия их базового годового предложения.

"Это позволит клиентам получать газ в течение всего отопительного сезона по одной из самых выгодных цен на рынке газа - 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости распределения/доставки)", - говорится в публикации.

В "Нафтогазе" добавили, что теперь ожидается решение регулятора.

Напомним, что автоматическое повышение тарифов на газ для клиентов поставщика "последней надежды" - почти полумиллиона домохозяйств - с 1 декабря отменили благодаря принятию закона о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

Также сообщалось, что газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в декабре, которые достигают 40 гривен за кубометр.

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