ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Повышение тарифов на газ для полумиллиона домохозяйств с 1 декабря отменили

Новина українською →
Украина, Среда 01 декабря 2021 12:14
Повышение тарифов на газ для полумиллиона домохозяйств с 1 декабря отменили Фото: "Нафтогаз" переведет 500 тысяч домохозяйств на более дешевый тариф
Автор: Александр Белоус

Напомним, ранее ГК "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" (ПОН) предлагает автоматически перевести всех клиентов на базовый годовой тариф (7,96 гривен). Это стало возможным благодаря новому закону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в компании, такое решение для бытовых клиентов, которые не выбрали рыночного поставщика и получают газ от поставщика "последней надежды", стало возможным благодаря принятию закона о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в НКРЭКУ относительно подключения всех бытовых клиентов ПОН на условиях базового годового предложения. Компания ожидает положительное решение регулятора.

"В случае отсутствия поддержки со стороны НКРЭКУ с 1 декабря 2021 года поставщик "последней надежды" будет обязан осуществлять поставку газа всем своим потребителям по цене, рассчитанной по формуле", - говорится в сообщении.

В таком случае цена на газ будет меняться ежедневно и может составлять более 30 грн/куб. м, добавили в компании и отметили, что формула утверждена правительством и не зависит от "Нафтогаза".

Напомним, ранее ГК "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" (ПОН), предупредила, что льготная цена газа на уровне 7,96 гривен за кубометр для бытовых клиентов действует только до 30 ноября. С 1 декабря цены могут изменятся. Повышение могло коснуться 500 тысяч домохозяйств, если они не заключат контракт с новым поставщиком.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Цена на газ
NEWS
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
DAILY
Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины