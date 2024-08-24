Гайтана заговорила про "життя по совісті" та звернулася до українців

Що написала співачка

До Дня Незалежності Гайтана зробила новий допис. І в ньому, окрім привітань, вона залишила "філософський" текст.

"Відчуття свободи неможливо вкрасти в людини, яка живе по совісті, та має повагу до свободи інших", - написала співачка.

"Бажаю всім натхнення, любові та відчуття свободи! З Днем Незалежності, Україно", - додала вона.

Свій допис артистка "пролюструвала" світлиною у чорно-білих кольорах. Гайтана наклала на фото фільтр, який майже повністю прибрав кольори. Ймовірно, аби підкреслити глибину тексту під кадром.

Нова світлина Гайтани (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Мовні скандали з Гайтаною - що відомо

На тлі повномасштабної війни РФ проти України співачка, яка до цього мешкала у Києві, перебуває за кордоном. Але де саме зараз Гайтана - невідомо.

І в червні цього року співачка потрапила у скандал. Вона зробила допис російською мовою, за що її почали критикувати. Гайтану присоромили юзери, а потім вона зробила ще один допис, в кому закликала "не сваритися".

Допис Гайтани після скандалу (скріншот)

А потім, вже у липні, співачка "засвітилася" на концерті. Гайтана виступила в Киргизстані, але зі старими хітами, які та виконувала російською.

Пізніше співачка заговорила про війну. Вона пригадала свій кліп 12-річної давнини та зізналася, що дуже хоче, аби в Україні настав мир.