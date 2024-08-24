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Гайтана заговорила о "жизни по совести" и обратилась к украинцам

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Автор: Полина Иваненко

Певица Гайтана, которая в последнее время попадала в языковые скандалы, обратилась к украинцам. Она решила поздравить фанатов с Днем Независимости, а также высказалась о свободе, совести и уважении.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Гайтаны в Instagram .

Что написала певица

Ко Дню Независимости Гайтана сделала новуб публикацию. И в ней, кроме поздравлений, она оставила "философский" текст.

"Ощущение свободы невозможно украсть у человека, который живет по совести и имеет уважение к свободе других", - написала певица.

"Желаю всем вдохновения, любви и ощущения свободы! С Днем Независимости, Украина", - добавила она.

Свой пост артистка "проиллюстрировала" фотографией в черно-белых цветах. Гайтана наложила на снимок фильтр, почти полностью убравший цвет. По всей вероятности, чтобы подчеркнуть глубину текста под кадром.

Новый снимок Гайтаны (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Языковые скандалы с Гайтаной - что известно

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины певица, до этого проживавшая в Киеве, находится за границей. Но где именно сейчас Гайтана - неизвестно.

И в июне этого года певица попала в скандал. Она сделала пост на русском языке, за что ее начали критиковать. Гайтану пристыдили пользователи, а затем она сделала еще один пост, в котором призвала "не ссориться".

Сообщение Гайтаны после скандала (скриншот)

А потом уже в июле певица "засветилась" на концерте. Гайтана выступила в Кыргызстане, но со старыми хитами, которые та исполняла на русском.

Позже певица заговорила о войне. Она вспомнила свой клип 12-летней давности и призналась, что очень хочет, чтобы в Украине наступил мир.

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