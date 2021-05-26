Гайтана призналась, почему ушла со сцены: "не хочу быть известной"

По словам певицы, в один момент она поняла, что для нее самое главное - семья. И сегодня артистка отказывается от всех приглашений на телевизионные шоу, ведь ей это неинтересно.

"Этих шоу очень много... А я просто люблю петь. И призналась себе честно, что не хочу быть известной кое-как. Почти все время я посвящаю семье и чувствую, что моя доченька ничего не теряет - мама всегда рядом. И муж в этом меня тоже поддерживает", - говорит артистка.

Фото: Гайтана очень редко выступает в последнее время (instagram.com/gaitanamusic)

И мечтает Гайтана сегодня не о больших залах и музыкальных наградах, а об экзотических деревьях. У звезды появилось новое хобби - она выращивает манго, авокадо и другие экзотические растения.

Но это не значит, что Гайтана поставила крест на своей карьере: хоть звезда и не гонится за славой, она продолжает творить.

"Вместе с мужем мы делаем музыку - у нас есть своя студия. Мне не нужны стадионы - со мной все проще. Я люблю, когда уютно, когда с хорошим звуком и с людьми, которые приходят просто отдохнуть", - делится звезда.

А вот свою дочь Сапфир-Николь певица готовит к совершенно другой карьере.

"Мечтаю, чтобы она стала врачом. Поэтому я по максимуму покупаю ей все, что связано с медициной. Мне кажется, это профессия, которой не хватает мне", - рассказала Гайтана.

Фото: Гайтана с дочкой (instagram.com/gaitanamusic)

Из-за пандемии Гайтана поняла, что сама хотела бы быть врачом. Но все равно считает себя причастной к этой профессии, ведь лечит сердца людей музыкой.

К слову, певица уже сейчас готовит для своих поклонников новый, очень личный альбом.

"Это и про измену, и про ревность. Я нашла такие слова, чтобы очень красиво спеть об этом. И хочу как можно скорее это презентовать", - комментирует она.