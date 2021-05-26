Гайтана зізналася, чому пішла зі сцени: "не хочу бути відомою"

За словами співачки, в один момент вона зрозуміла, що найголовніше для неї - сім’я. І сьогодні артистка відмовляється від усіх запрошень на телевізійні шоу, адже їй це нецікаво.

"Цих шоу дуже багато... А я просто люблю співати. І зізналась собі чесно, що не хочу бути відомою абияк. Майже весь час я присвячую родині і відчуваю, що моя донечка нічого не втрачає - мама завжди поруч. І чоловік у цьому мене теж підтримує", - каже артистка.

Фото: Гайтана дуже рідко виступає останнім часом (instagram.com/gaitanamusic)

І мріє Гайтана сьогодні не про великі зали і музичні винагороди, а про екзотичні дерева. У зірки з’явилось нове хобі - вона вирощує манго, авокадо та інші екзотичні рослини.

Та це не значить, що Гайтана поставила хрест на своїй кар'єрі: хоч зірка і не женеться за славою, вона продовжує творити.

"Разом з чоловіком ми робимо музику - у нас є своя студія. Мені не потрібні стадіони - зі мною все простіше. Я люблю, коли затишно, коли з хорошим звуком і з людьми, які приходять просто відпочити", - ділиться зірка.

А от свою доньку - Сапфір-Ніколь співачка готує до геть іншої кар'єри.

"Мрію, щоб вона стала лікарем. Тому я по максимуму купую їй все, що пов’язано з медициною. Мені здається, це професія, якої не вистачає мені", - розповіла Гайтана.

Фото: Гайтана з донькою (instagram.com/gaitanamusic)

Через пандемію Гайтана зрозуміла, що сама хотіла б бути лікарем. Та все одно вважає себе причетною до цієї професії, адже лікує серця людей музикою.

До слова, співачка уже зараз готує для своїх прихильників новий, дуже особистий альбом.

"Це і про зраду, і про ревнощі. Я знайшла такі слова, щоб дуже красиво заспівати про це. І хочу якомога швидше це презентувати", - коментує вона.