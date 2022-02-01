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Гайка застрягла на пальці: у Миколаєві провели спецоперацію з порятунку 9-літнього хлопчика

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Миколаїв, Вівторок 01 лютого 2022 12:38
Гайка застрягла на пальці: у Миколаєві провели спецоперацію з порятунку 9-літнього хлопчика Колаж РБК-Україна: у Миколаєві дитина наділа на палець гайку і не змогла її зняти
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 31 січня, в Миколаєві в одній родині стався неприємний інцидент. Дев'ятирічний хлопчик грався з гайкою, надів її на палець і не міг зняти.

Про це повідомляє ДСНС Миколаївської області.

Спочатку батьки дитини спробували самостійно зняти гайку з пальця сина, але нічого не виходило, незважаючи на те, що вони пробували різні способи.

Все ж було прийнято рішення телефонувати рятувальникам. Співробітники ДСНС обережно, за допомогою підручних засобів, розпиляли гайку і зняли її з пальця дитини.

Нагадаємо, у Дніпрі 7-річний хлопчик просунув руку в батарею опалення і не міг самостійно її витягнути. Батькам також довелося звертатися за допомогою до рятувальників.

Лікоть дитини виявився затиснутим між секціями чавунної батареї. Щоб звільнити хлопчика з пастки рятувальники намилили йому руку і таким чином витягли кінцівку.

Ми також писали про те, що в Києві чоловік надів гайку на статевий орган і не міг її самостійно зняти. Медики відвезли його в лікарню на Петра Запорожця, але лікарі виявилися безсилі.

Довелося звертатися за допомогою до рятувальників. За допомогою болгарки гайку вдалося розпиляти. При цьому, за словами рятувальників, чоловік не отримав ніяких каліцтв і навіть подряпин.

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Миколаїв ДСНС
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