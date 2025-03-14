Гастроэнтерологи назвали 5 худших продуктов для пищеварения

Чтобы сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта, стоит пересмотреть свое питание. Оказывается, некоторые популярные блюда могут существенно вредить органам пищеварения, даже если они кажутся абсолютно безопасными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Протеиновые батончики

Гастроэнтеролог Гармони Эллисон рассказала, что она никогда не ест продукты, прошедшие высокую обработку. В частности, суперобработанные белковые батончики могут привести к вздутию живота.

"Я никогда не ем "белковые" батончики. Они, как правило, подвергаются высокой обработке и содержат много добавок, полезность которых неизвестна", - сказала она.

Можно получить одинаковое количество белка в чашке молока, порции арахисового масла, орехах или тыквенных семечках.

Стейк

Доктор Резвана Чоудхури избегает красного мяса, особенно стейков и гамбургеров. Все потому, что красное и обработанное мясо повышает риск рака толстой кишки и полипов.

В них много насыщенных жиров, но если вы собираетесь их потреблять, важно количество. Риск рака толстой кишки выше у тех, кто потребляет более 100 граммов в день.

Жареная во фритюре рыба или курица

Рыбное филе и куриные наггетсы очень вкусные, но они не приносят никакой пользы здоровью кишечника.

Исследования показали, что масло для жарки может негативно влиять на кишечный микробиом, что приводит к обострению атеросклероза (скопление жира и других веществ на стенках артерий).

В долгосрочной перспективе это накопление может привести к таким последствиям, как инфаркт и инсульт.

Газированная вода

Если вы регулярно употребляете газировку или любой другой вид сладкого напитка, то пришло время отказаться от этой привычки. Эти напитки связаны с хроническими заболеваниями, такими как диабет и болезни сердца.

Кроме того, такие напитки часто связаны с запуском желудочно-кишечных симптомов вздутия живота, отрыжки и рефлюкса, особенно при потреблении газированных кофеиновых формах.

Белый хлеб

По словам гастроэнтеролога Шилпи Гровер , рафинированные зерна не очень полезны для кишечника.

Исследования, которые оценивали схемы питания, четко показали, что большое потребление красного и обработанного мяса и очищенных злаков связано с повышенным риском воспаления в пищеварительном тракте, которое называется дивертикулитом.

Белый хлеб изготавливается из очищенной муки, которая лишена большинства полезных компонентов, таких как клетчатка, минералы и витамины. Клетчатка помогает поддерживать нормальную работу кишечника, способствуя регулярному опорожнению и предотвращая запоры.