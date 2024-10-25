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Стан погіршиться: гастроентеролог розповів, що ніколи не зробив би при болі у шлунку

Що категорично не можна робити при болі у шлунку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Біль у шлунку може виникати після з'їдання шкідливої їжі, або ж бути ознакою проблем зі здоров'ям. Гастроентеролог назвав річ, яку він ніколи не робить при такому симптомі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Що не роблять лікарі

Доктор Суніна Нату, провідний астроентеролог з Інституту травлення здоров’я Орландо розповіла, що біль у шлунку може виникати при камені в жовчному міхурі, виразці, хворобі Крона, синдромі подразненого кишечника та апендициті.

 

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ШлунокЗдоров'я