Состояние ухудшится: гастроэнтеролог рассказал, что никогда не сделал бы при боли в желудке

Боль в желудке может возникать после съедания вредной пищи или же быть признаком проблем со здоровьем. Гастроэнтеролог назвал вещь, которую он никогда не делает при таком симптоме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Доктор Сунина Нату, ведущий астроэнтеролог из Института пищеварения Орландо рассказала, что боль в желудке может возникать при камне в желчном пузыре, язве, болезни Крона, синдроме раздраженного кишечника и аппендиците.
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