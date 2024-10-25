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Состояние ухудшится: гастроэнтеролог рассказал, что никогда не сделал бы при боли в желудке

Что категорически нельзя делать при боли в желудке (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Боль в желудке может возникать после съедания вредной пищи или же быть признаком проблем со здоровьем. Гастроэнтеролог назвал вещь, которую он никогда не делает при таком симптоме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Что не делают врачи

Доктор Сунина Нату, ведущий астроэнтеролог из Института пищеварения Орландо рассказала, что боль в желудке может возникать при камне в желчном пузыре, язве, болезни Крона, синдроме раздраженного кишечника и аппендиците.

 

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