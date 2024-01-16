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Гарячі лінії "ПриватБанку", "Монобанку" та інших: куди дзвонити за необхідності

Як зв'язатися з оператором "ПриватБанку", "Монобанку" та інших банків (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Як зв'язатися з оператором "ПриватБанку"? Як зателефонувати до "Монобанку"? Який номер гарячої лінії "Ощадбанку" та ПУМБ? Подібні питання часто виникають в українців, які користуються банківськими послугами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як дізнатися номер гарячої лінії вашого банку та швидко зв'язатися з оператором онлайн для вирішення будь-якого питання.

Зміст

Як працює гаряча лінія "ПриватБанку"

З усіма питаннями, скаргами чи пропозиціями до "ПриватБанку" українцям пропонують звертатись різними каналами зв'язку:

  • цілодобова підтримка клієнтів за коротким номером 3700 - для дзвінків по Україні (безкоштовно з мобільних у межах України)
  • цілодобова підтримка клієнтів за номером +38 073 716 11 31 - для дзвінків із-за кордону/зі стаціонарних телефонів
  • чат "Допомога Онлайн" - доступний на сайті банку або у застосунку "Приват24"
  • відділення банку - звернення безпосередньо до працівника відділення
  • сайт "ПриватБанку" - меню "Скарги та пропозиції" 

Контакти "ПриватБанку" (скріншот: privatbank.ua/about/contacts)

Як дізнатися номер телефону "Монобанку"

Всю інформацію щодо контактів "Монобанку" можна дізнатися на офіційному сайті.

Для підтримки живого контакту з клієнтами, в колл-центрі "Монобанку" постійно працює близько 100 співробітників, готових допомогти користувачам впродовж 24 годин на добу.

"Техпідтримка "Монобанк" порадує кожного, хто звернувся, адже на будь-яке питання вам зможе відповісти не автовідповідач, а справжня жива людина", - наголошується на сайті.

Аби запобігти шахрайству, банк надає також повний список електронних адрес для онлайн допомоги:

  • info@monobank.ua (для відповідей на загальні теми)
  • chargeback@monobank.ua (для з'ясування інформації щодо транзакцій)
  • monitoring@monobank.ua (для питань, що стосуються моніторингу)
  • finmonitoring@monobank.ua (для відомостей про фінансовий моніторинг)
  • request.monitoring@monobank.ua (для офіційних відповідей стосовно фінмоніторингу)
  • vip@monobank.ua (техпідтримка "Монобанк" для обслуговування преміум рівня)
  • swift@monobank.ua (для всіх питань стосовно SWIFT та SEPA переказів)
  • acquiring@monobank.ua (для питань щодо QR-еквайрингу від "Монобанку")
  • register@monobank.ua (для всього, що стосується зарплатних проектів)
  • business@monobank.ua (підключення та питання щодо еквайринг партнерства) 

Точки видачі карток (скріншот: monobank.ua/contacts)

Як зателефонувати на гарячу лінію "Монобанк"

Оскільки цей банк не має власних відділень, його клієнти та інші громадяни можуть скористатися різними каналами для комунікації:

  • безкоштовний номер колл-центру "Монобанк" для дзвінків всередині України: 0 800 205 205
  • телефон гарячої лінії "Монобанк" для дзвінків за кордоном: +38 044 237 20 60

Крім традиційного телефонного зв'язку компанія пропонує додаткові можливості:

  • застосунок для смартфонів з операційною системою Android та iOS у вигляді онлайн-банкінгу (там є окремий розділ "Служба підтримки")
  • онлайн-чати "Монобанк" за допомогою зручних і поширених месенджерів (Viber, Telegram і Facebook) 

Контактна інформація "Монобанк" (скріншот: monobank.ua/contacts)

Як зв'язатись з оператором "Ощадбанку" через Телеграм

У межах клієнтської підтримки - для зв'язку з операторами "Ощадбанку" - можна скористатися контактною інформацією, зазначеною на офіційному сайті:

  • 0 800 210 800 (для дзвінків у межах України)
  • +38 044 350 01 33 (для дзвінків у межах України)
  • +38 044 363 01 33 (для дзвінків у межах України)
  • +38 044 247 84 18 (для дзвінків з-за кордону)

Крім того, можна скористатися чат-ботом у месенджері Telegram. 

Чат-бот "Ощадбанку" в Telegram (скріншот: telegram.me/Oschadbot)

Як зателефонувати на гарячу лінію "Ощадбанку" через Вайбер

Для того, щоб зв'язатися з "Ощадбанком", можна скористатись також:

  • Viber-ботом
  • Viber-дзвінком
  • Facebook-месенджером
  • Web-ботом
  • Web-дзвінком

Зателефонувати на гарячу лінію "Ощадбанку" через Viber можна за номером *333 або ж шляхом комунікації у чат-боті під назвою "Oschadbank Bot".

Інші варіанти зв'язку з "Ощадбанком" (скріншот: oschadbank.ua/zvorotnij-zvazok)

Насамкінець, на сайті банку існує можливість замовити зворотній дзвінок. Для цього потрібно заповнити та надіслати відповідну форму. 

Вам передзвонять в робочі години - з 8:00 до 20:00 (скріншот: oschadbank.ua/zvorotnij-zvazok)

Як зв'язатися з банком ПУМБ онлайн

Зв'язатися з банком ПУМБ онлайн можна кількома способами:

  • завантажити відповідний додаток для смартфона
  • зателефонувати online з офіційного сайту (згідно з тарифами операторів)
  • за допомогою найбільш популярних месенджерів (Viber, Telegram, Facebook та Instagram) 

Завантажити додаток можна навіть за допомогою QR-коду на сайті (скріншот: pumb.ua)

Як зв'язатися з оператором ПУМБ з Вайбера

З операторами банку можна зв'язатися, крім іншого, за номерами: 

  • +38 044 290 72 90
  • +38 096 290 72 90
  • +38 050 290 72 90
  • +38 093 290 72 90

Якщо ж найзручнішою для вас є комунікація через Viber, перейти до чат-боту під назвою "ПУМБ" можна прямо з сайту (нижня права частина).

Для пошуку відповідного чату прямо в застосунку, просто наберіть у пошуковій стрічці Viber назву: ПУМБ.

Скористатися можна будь-яким зручним для вас месенджером (скріншот: pumb.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "ПриватБанк" запустив функцію, яка полегшить життя багатьом людям.

Водночас Monobank починає доставку карток у 180 країн світу.

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