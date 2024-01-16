Гарячі лінії "ПриватБанку", "Монобанку" та інших: куди дзвонити за необхідності

Як зв'язатися з оператором "ПриватБанку"? Як зателефонувати до "Монобанку"? Який номер гарячої лінії "Ощадбанку" та ПУМБ? Подібні питання часто виникають в українців, які користуються банківськими послугами.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як дізнатися номер гарячої лінії вашого банку та швидко зв'язатися з оператором онлайн для вирішення будь-якого питання.
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З усіма питаннями, скаргами чи пропозиціями до "ПриватБанку" українцям пропонують звертатись різними каналами зв'язку:
Контакти "ПриватБанку" (скріншот: privatbank.ua/about/contacts)
Всю інформацію щодо контактів "Монобанку" можна дізнатися на офіційному сайті.
Для підтримки живого контакту з клієнтами, в колл-центрі "Монобанку" постійно працює близько 100 співробітників, готових допомогти користувачам впродовж 24 годин на добу.
"Техпідтримка "Монобанк" порадує кожного, хто звернувся, адже на будь-яке питання вам зможе відповісти не автовідповідач, а справжня жива людина", - наголошується на сайті.
Аби запобігти шахрайству, банк надає також повний список електронних адрес для онлайн допомоги:
Точки видачі карток (скріншот: monobank.ua/contacts)
Оскільки цей банк не має власних відділень, його клієнти та інші громадяни можуть скористатися різними каналами для комунікації:
Крім традиційного телефонного зв'язку компанія пропонує додаткові можливості:
Контактна інформація "Монобанк" (скріншот: monobank.ua/contacts)
У межах клієнтської підтримки - для зв'язку з операторами "Ощадбанку" - можна скористатися контактною інформацією, зазначеною на офіційному сайті:
Крім того, можна скористатися чат-ботом у месенджері Telegram.
Чат-бот "Ощадбанку" в Telegram (скріншот: telegram.me/Oschadbot)
Для того, щоб зв'язатися з "Ощадбанком", можна скористатись також:
Зателефонувати на гарячу лінію "Ощадбанку" через Viber можна за номером *333 або ж шляхом комунікації у чат-боті під назвою "Oschadbank Bot".
Інші варіанти зв'язку з "Ощадбанком" (скріншот: oschadbank.ua/zvorotnij-zvazok)
Насамкінець, на сайті банку існує можливість замовити зворотній дзвінок. Для цього потрібно заповнити та надіслати відповідну форму.
Вам передзвонять в робочі години - з 8:00 до 20:00 (скріншот: oschadbank.ua/zvorotnij-zvazok)
Зв'язатися з банком ПУМБ онлайн можна кількома способами:
Завантажити додаток можна навіть за допомогою QR-коду на сайті (скріншот: pumb.ua)
З операторами банку можна зв'язатися, крім іншого, за номерами:
Якщо ж найзручнішою для вас є комунікація через Viber, перейти до чат-боту під назвою "ПУМБ" можна прямо з сайту (нижня права частина).
Для пошуку відповідного чату прямо в застосунку, просто наберіть у пошуковій стрічці Viber назву: ПУМБ.
Скористатися можна будь-яким зручним для вас месенджером (скріншот: pumb.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "ПриватБанк" запустив функцію, яка полегшить життя багатьом людям.
Водночас Monobank починає доставку карток у 180 країн світу.