Гаряче перевтілення: колишня Тищенка повторила спокусливий образ Белли Хадід
Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен і блогерка Алла Барановська опинилася в центрі уваги - цього разу через пікантний образ у стилі супермоделі Белли Хадід.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram ексобраниці скандального нардепа.
Барановська опублікувала декілька фото в досить відвертому образі напередодні свого 30-річчя.
Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)
"Через тиждень 30. Настрій so-so. Я якось до цієї дати не зовсім готова. Купила нові колготки. Захотіла на пам'ять фотку, як у Белли", - написала блогерка.
На фото Барановська позує в напівпрозорому топі, колготках, чорній накидці та туфлях-слінгбеках на високих підборах. Таким чином вона повторила одну з фотосесій відомої супермоделі Белли Хадід.
Белла Хадід і Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)
Як відреагували в мережі
Фоловери бізнесвумен одразу ж почали коментувати її досить відверту фотосесію:
- "Белла красуня, але об'єктивно в цьому батлі перемагаєте ви"
- "30 років - це якраз початок найкрутішого періоду"
- "Хороші колготки, потрібно брати"
- "Ого-го! Це щось вау!"
- "Ух ти, що це за шикарна жінка"
- "Тут не тільки колготки, але все інше просто нереально"
- "Колготи - вау, можна назву?"
- "Це просто пожежа".
Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)
Хто така Алла Барановська
Алла Барановська - українська бізнесвумен, блогерка і колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка.
Пара одружилася 2016 року, а 2017 року в них народився син Давид. У січні 2024 року стало відомо про їхнє розлучення, при цьому вони зберегли дружні стосунки.
Алла є власницею мережі салонів краси "CLIPSE", що пропонують широкий спектр косметичних послуг. Вона також веде профіль в Instagram, де ділиться моментами особистого життя, подорожей і бізнес-діяльності.
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