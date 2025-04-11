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Гаряче перевтілення: колишня Тищенка повторила спокусливий образ Белли Хадід

П'ятниця 11 квітня 2025 11:10
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Гаряче перевтілення: колишня Тищенка повторила спокусливий образ Белли Хадід Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен і блогерка Алла Барановська опинилася в центрі уваги - цього разу через пікантний образ у стилі супермоделі Белли Хадід.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram ексобраниці скандального нардепа.

Барановська опублікувала декілька фото в досить відвертому образі напередодні свого 30-річчя.
Гаряче перевтілення: колишня Тищенка повторила спокусливий образ Белли Хадід
Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

"Через тиждень 30. Настрій so-so. Я якось до цієї дати не зовсім готова. Купила нові колготки. Захотіла на пам'ять фотку, як у Белли", - написала блогерка.

На фото Барановська позує в напівпрозорому топі, колготках, чорній накидці та туфлях-слінгбеках на високих підборах. Таким чином вона повторила одну з фотосесій відомої супермоделі Белли Хадід.
Гаряче перевтілення: колишня Тищенка повторила спокусливий образ Белли Хадід
Белла Хадід і Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Як відреагували в мережі

Фоловери бізнесвумен одразу ж почали коментувати її досить відверту фотосесію:

  • "Белла красуня, але об'єктивно в цьому батлі перемагаєте ви"
  • "30 років - це якраз початок найкрутішого періоду"
  • "Хороші колготки, потрібно брати"
  • "Ого-го! Це щось вау!"
  • "Ух ти, що це за шикарна жінка"
  • "Тут не тільки колготки, але все інше просто нереально"
  • "Колготи - вау, можна назву?"
  • "Це просто пожежа".

Гаряче перевтілення: колишня Тищенка повторила спокусливий образ Белли Хадід
Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Хто така Алла Барановська

Алла Барановська - українська бізнесвумен, блогерка і колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка.

Пара одружилася 2016 року, а 2017 року в них народився син Давид. У січні 2024 року стало відомо про їхнє розлучення, при цьому вони зберегли дружні стосунки.

Алла є власницею мережі салонів краси "CLIPSE", що пропонують широкий спектр косметичних послуг. Вона також веде профіль в Instagram, де ділиться моментами особистого життя, подорожей і бізнес-діяльності.

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