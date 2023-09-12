Гаряча Христина Соловій у мінісукні зібрала 100 тисяч на ЗСУ, але нарвалася на хейт

Виступ Христини Соловій у Києві

Під час концерту, який відбувся у арт-просторі D12, виконавиця згадала про наших захисників і висловила їм вдячність.

"Окремо хочу сказати про військових, які змогли потрапити на концерт, і які в цей час були в окопах - ви наша міць та сила. Ви - титани нашої Незалежності, завдяки вам ця зустріч під київським небом взагалі стала можливою", - сказала зірка зі сцени.

Пізніше артистка додала, що під час благодійного концерту їй та організаторам вдалося зібрати 102 тис. грн на авто на схід.

Військові на концерті Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Що ж не сподобалося юзерам

На сцені Соловій з’явилася в достатньо провокативній короткій червоній сукні з воланами. І реакція українців в коментарях не змусила на себе чекати.

Користувачі розділилися на два табори: одні засудили артистку за її відвертий зовнішній вигляд, інші ж зауважили, що головне - це талант зірки та благодійна мета заходу.

Навіщо така коротка сукня, це вже вульгарність.

Світлини теж ніби з окопу знімали... Якось занадто з-під трусів

Скоро голяка буде. Це для кого?

Потрібен негайно стиліст, гарна дівчина, гарно співає, ну а одяг... Це все просто жахливо. Для чого дорослій дівчині перетворюватись на Лоліту...

Гарні ніжки!

Співачка має голос, розкручує українську пісню. До чого тут сукня? З її вокальними даними можна навіть в паранджі виходити чи в мішку. А з її статурою можна будь що вдягати - буде симпатично.

Класна, і талант, і енергія, і щирість, і краса - все зійшлося.

До слова, в одному зі своїх інтерв’ю співачка зазначала, що у повсякденному житті ходить переважно в сукнях. А ще вона рано почала носити високі підбори, і дотепер некомфортно почувається на низьких.

Христина Соловій на концерті у Києві 8 вересня (фото: instagram.com/soloviyka)

Цього разу - без Жадана

Зауважимо, що на концерті не був присутній Сергій Жадан, хоча на багатьох останніх заходах їх бачили разом.

Про роман музиканта з артисткою, яка молодша за нього на 18 років, почали говорити після того, як їх "спіймали" на прогулянці парком, де вони трималися за руки.

В кінці червня у Львові відбувся сольний концерт гурту "Жадан і Собаки", на якому письменник разом з Соловій заспівали спільну композицію. Була помітна романтична і навіть пристрасна атмосфера між парою. Вони не відходили один від одного, трималися за руки та обіймалися.

Жадан і Соловій на концерті (фото: instagram.com/taras_ivanyshyn)