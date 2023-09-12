Горячая Христина Соловий в мини-платье собрала 100 тысяч на ВСУ, но нарвалась на хейт

На днях украинская певица Христина Соловий, которой приписывают роман с лидером группы "Жадан і Собаки" Сергеем Жаданом, дала благотворительный концерт в Киеве. Концерт показался удачным, но наряд, в которых выступала артистка, возмутил украинцев.
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Во время концерта, который состоялся в арт-пространстве D12, исполнительница вспомнила о наших защитниках и выразила им благодарность.
"Отдельно хочу сказать о военных, которые смогли попасть на концерт, и которые в это время были в окопах - вы наша мощь и сила. Вы - титаны нашей Независимости, благодаря вам эта встреча под киевским небом вообще стала возможной", - сказала звезда сцены.
Позже артистка добавила, что во время благотворительного концерта ей и организаторам удалось собрать 102 тыс. грн на авто на восток.
Военные на концерте Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)
На сцене Соловий появилась в достаточно провокационном коротком красном платье с воланами. И реакция украинцев в комментариях не заставила себя ждать.
Пользователи разделились на два лагеря: одни осудили артистку за ее откровенный внешний вид, другие отметили, что главное - это талант звезды и благотворительная цель мероприятия.
Кстати, в одном из своих интервью певица отмечала, что в повседневной жизни ходит преимущественно в платьях. А еще она рано начала носить высокие каблуки, и до сих пор некомфортно чувствует себя на низких.
Кристина Соловий на концерте в Киеве 8 сентября (фото: instagram.com/soloviyka)
Заметим, что на концерте не присутствовал Сергей Жадан, хотя во многих последних мероприятиях их видели вместе.
О романе музыканта с артисткой, которая младше его на 18 лет, начали говорить после того, как их "поймали" на прогулке по парку, где они держались за руки.
В конце июня во Львове состоялся сольный концерт группы "Жадан и Собаки", на котором писатель вместе с Соловий спели совместную композицию. Была заметна романтическая и даже страстная атмосфера между парой. Они не отходили друг от друга, держались за руки и обнимались.
Жадан и Соловий на концерте (фото: instagram.com/taras_ivanyshyn)
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