Гаррі та Меган "навряд чи переїдуть з Каліфорнії". Королівські експерти назвали три ключові причини

Принц Гаррі і Меган Маркл уже чотири роки мешкають у Каліфорнії, США - це сталося після того, як у 2020 році вони відмовилися від королівських обов'язків та переїхали до Америки. І тепер інсайдери озвучили ключові причини, чому подружжя, дуже ймовірно, не відмовиться від життя у Штатах.
РБК-Україна (проєкт Styler)" з посиланням на видання Express пише детальніше.
У мережі й досі припускають, що пара одного разу все-таки повернеться до Британії. Проте деякі експерти висловлюють протилежну думку, заявляючи, що зірки залишаться у своєму маєтку в Монтесіто ще на тривалий час.
Нерухомість, яку знаменитості купили у 2020 році, обійшлася їм приблизно в 11 млн фунтів стерлінгів. У цьому домі вони мешкають із двома дітьми - 5-річним принцом Арчі та 3-річною принцесою Лілібет.
Один з експертів, колишній королівський кореспондент BBC Дженні Бонд, говорить про те, що "пара міцно пустила коріння в Каліфорнії, тому переїзд на батьківщину Гаррі залишається малоймовірним". Для цього, за її словами, є три основні причини.
Однією з таких є той факт, що Арчі вже зарахували до місцевої школи в їхньому районі. Інша причина - свобода, яку Гаррі і Меган мають після переїзду до Америки. Меган також підтримує тісне спілкування зі своєю матір'ю Дорією, яка мешкає поруч із подружжям. Тому Дженні Бонд підкреслює, що, найімовірніше, вони "навряд чи переїдуть з Каліфорнії".
"Я не думаю, що вони планують переїжджати. Здається, їм подобається їхнє життя там: сонце, море та свобода можуть багато чого запропонувати. Меган подобається бути поруч із матір'ю, яка відіграє велику роль у їхньому житті. Діти влаштувалися, і Гаррі говорив, що тепер вважає Сполучені Штати своїм домом. Коли повертається до Британії, то проводить там короткий проміжок часу", - пояснює фахівчиня.
Нагадаємо, востаннє Гаррі був вдома у вересні, на церемонії нагородження 2024 року. Він відвідав захід без своєї 43-річної обраниці. Тоді ЗМІ повідомляли, що вона залишилася вдома з дітьми.
Герцогиня Сассекська не відвідувала Британію з вересня 2022 року. Крайній раз вона приїжджала туди на похорони бабусі Гаррі, покійної Єлизавети II.
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