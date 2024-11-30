Гаррі та Меган "навряд чи переїдуть з Каліфорнії". Королівські експерти назвали три ключові причини

Що відомо про життя Гаррі і Меган в Америці

У мережі й досі припускають, що пара одного разу все-таки повернеться до Британії. Проте деякі експерти висловлюють протилежну думку, заявляючи, що зірки залишаться у своєму маєтку в Монтесіто ще на тривалий час.

Нерухомість, яку знаменитості купили у 2020 році, обійшлася їм приблизно в 11 млн фунтів стерлінгів. У цьому домі вони мешкають із двома дітьми - 5-річним принцом Арчі та 3-річною принцесою Лілібет.

Один з експертів, колишній королівський кореспондент BBC Дженні Бонд, говорить про те, що "пара міцно пустила коріння в Каліфорнії, тому переїзд на батьківщину Гаррі залишається малоймовірним". Для цього, за її словами, є три основні причини.

Пара мешкає в США вже чотири роки (фото: Getty Images)

Однією з таких є той факт, що Арчі вже зарахували до місцевої школи в їхньому районі. Інша причина - свобода, яку Гаррі і Меган мають після переїзду до Америки. Меган також підтримує тісне спілкування зі своєю матір'ю Дорією, яка мешкає поруч із подружжям. Тому Дженні Бонд підкреслює, що, найімовірніше, вони "навряд чи переїдуть з Каліфорнії".

"Я не думаю, що вони планують переїжджати. Здається, їм подобається їхнє життя там: сонце, море та свобода можуть багато чого запропонувати. Меган подобається бути поруч із матір'ю, яка відіграє велику роль у їхньому житті. Діти влаштувалися, і Гаррі говорив, що тепер вважає Сполучені Штати своїм домом. Коли повертається до Британії, то проводить там короткий проміжок часу", - пояснює фахівчиня.

Нагадаємо, востаннє Гаррі був вдома у вересні, на церемонії нагородження 2024 року. Він відвідав захід без своєї 43-річної обраниці. Тоді ЗМІ повідомляли, що вона залишилася вдома з дітьми.

Герцогиня Сассекська не відвідувала Британію з вересня 2022 року. Крайній раз вона приїжджала туди на похорони бабусі Гаррі, покійної Єлизавети II.

Гаррі та Меган живуть у Монтесіто, Каліфорнія (фото: Getty Images)