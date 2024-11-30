Гарри и Меган "вряд ли переедут из Калифорнии". Королевские эксперты назвали три ключевые причины

Что известно о жизни Гарри и Меган в Америке

В сети до сих пор предполагают, что пара однажды все-таки вернется в Британию. Однако некоторые эксперты высказывают противоположное мнение, заявляя, что звезды останутся в своем имении в Монтесито еще долго.

Недвижимость, которую знаменитости купили в 2020 году, обошлась им примерно в 11 млн. фунтов стерлингов. В этом доме они живут с двумя детьми - 5-летним принцем Арчи и 3-летней принцессой Лилибет.

Один из экспертов, бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд говорит о том, что "пара крепко пустила корни в Калифорнии, поэтому переезд на родину Гарри остается маловероятным". Для этого, по ее словам, есть три основных причины.

Пара живет в США уже четыре года (фото: Getty Images)

Одним из таких является тот факт, что Арчи уже зачислили в местную школу в их районе. Другая причина - свобода, которую Гарри и Меган получили после переезда в Америку. Меган также поддерживает тесное общение со своей матерью Дорией, проживающей рядом с супругами. Поэтому Дженни Бонд подчеркивает, что, вероятнее всего, они "вряд ли переедут из Калифорнии".

"Я не думаю, что они планируют переезжать. Кажется, им нравится их жизнь там: солнце, море и свобода могут многое предложить. Меган нравится быть рядом с матерью, которая играет большую роль в их жизни. Дети устроились, и Гарри говорил, что теперь считает Соединенные Штаты своим домом. Когда возвращается в Британию, то проводит там короткий промежуток времени", - объясняет специалист.

Напомним, последний раз Гарри был дома в сентябре, на церемонии награждения 2024 года. Он посетил мероприятие без своей 43-летней избранницы. Тогда СМИ сообщали, что она осталась дома с детьми.

Герцогиня Сассекская не посещала Британию с сентября 2022 года. Крайний раз она приезжала туда на похороны бабушки Гарри, покойной Елизаветы II.

Гарри и Меган живут в Монтесито, Калифорния (фото: Getty Images)