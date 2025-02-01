Гаррі та Меган можуть повернутися до Британії, адже є приємна причина

Чому Гаррі та Меган можуть приїхати до Британії

Королівська експертка Дженні Бонд зазначає, що подружжя може виявити таке бажання, оскільки для цього є суттєва причина. Фахівець припустила, що вони можуть наважитися на подібний крок, аби привітати принцесу Беатріс із народженням другої дитини.

"Мені здається, що Беатріс вже надіслала пару фотографій Афіни Гаррі та Меган", - припустила експертка.

Вона додає, що візит може відбутися не одразу, але така ймовірність залишається.

"Я не думаю, що це пришвидшить їхній приїзд до Великої Британії. Але, можливо, якщо благодійність та бізнес Гаррі потребуватимуть поїздки на батьківщину, то, ймовірно, він захоче побачити малечу", - пояснила Бонд.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: Getty Images)

Що відомо про народження другої дитини принцеси Беатріс

Днями стало відомо, що онучка Єлизавети II принцеса Беатріс та її чоловік Едуардо Мапеллі-Моцці знову батьками. 22 січня у них народилася дівчинка, яку вони назвали Афіною.

Саме це, за припущеннями експертів, може хоч на деякий час повернути Меган і Гаррі до Сполученого Королівства.

Принцеса Беатріс та її чоловік стали батьками знову (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Як відомо, Меган не була у Британії з 2022 року. Востаннє вона навідувалася туди на похорон Єлизавети II, яка пішла з життя на початку вересня 2022 року.

Після цього обраниця герцога Сассекського більше не приїжджала туди, у той час як Гаррі мав кілька поїздок самостійно - з робочих питань.

Що відомо про життя Гаррі та Меган після виїзду з Британії

Про своє рішення залишити Британію вони оголосили у 2020 році. Тоді подружжя заявило, що відмовляється від королівського життя та обов’язків і хоче будувати свій шлях самостійно.

Після цього Гаррі і Меган виїхали до США, оселившись у Каліфорнії, у маєтку разом із двома дітьми. Представники королівської родини зайнялися розвитком власних проєктів.

Нещодавно Меган Маркл повернулася у соцмережі та заявила про запуск кулінарного шоу на Netflix. Тим часом її чоловік продовжує займатися діяльністю, дотичної до благодійності інших важливих соціальних ініціатив.

Меган Маркл і принц Гаррі можуть приїхати до Британії (Фото: Getty Images)