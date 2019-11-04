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Она должна быть благодарна отцу! Маркл подверглась критике родственников

STYLERЖизнь    04.11.2019 - 22:35
Она должна быть благодарна отцу! Маркл подверглась критике родственников
Меган Маркл раскритиковали из-за отца (Коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл попала под шквал упреков из-за родного отца

Меган Маркл подверглась жесткой критике со стороны своего сводного брата Томаса Маркла-младшего, который утверждает, что если бы не отец, то она никогда бы не переступила порог королевского дворца. Об этом пишет издание Mail Online.

Брат герцогини Сассекской рассказал, что Меган Маркл никогда бы не вышла замуж за принца Гарри, если бы отец не заплатил за ее образование и за ее модную и красивую одежду.

Она должна быть благодарна отцу! Маркл подверглась критике родственников

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/sussexroyal)

"Ей нужно всегда помнить, что она в Букингемском дворце с Гарри только благодаря своему отцу. Он помог ей стать исключительной женщиной, которой она сейчас является", - заявил Томас Маркл-младший.

Он также признался, что был плохим братом для Меган и готов сделать все, чтобы положить конец давней семейной вражде.

"Я просто хочу все исправить, пока не стало слишком поздно. У меня не было цели ухудшить отношения между ними, между Меган и Гарри, и я хочу, чтобы мы все, но особенно они, были настоящей семьей и помирились", - добавил он.

Она должна быть благодарна отцу! Маркл подверглась критике родственников

Меган Маркл (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Томас Маркл-младший высказал желание, чтобы его сестра помирилась с отцом, который там много дал ей.

"Я надеюсь Меган сможет общаться с отцом, но мой папа должен быть готов к тому, что этого никогда не случится. Она не интересовалась им после его сердечного приступа. Он помог ей в юности, и я умоляю ее признать это", - резюмировал брат герцогини Сассекской.

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