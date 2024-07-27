Гарний сон та здоров' я мозку. Який продукт з супермаркету треба їсти щодня

В чому полягає дослідження

"Ми знаємо, що споживання авокадо пов’язане зі зниженим ризиком серцево-судинних захворювань", - розповів доктор Джанхаві Дж. Дамані, який брав участь у дослідженні.

Дослідження, нещодавно представлене на конференції Nutrition 2024 у Чикаго, базується на минулих роботах, які вивчали користь авокадо для здоров’я, припускаючи, що продукт може поліпшити серцево-судинні фактори ризику шляхом зниження загального холестерину та холестерину ЛПНЩ без негативного впливу на масу тіла.

Для поточного дослідження команда вчених провела аналіз звичного харчування та споживання авокадо, у якому взяли участь понад 1000 учасників, яких випадковим чином вибрали або споживати по одному авокадо на день протягом 6 місяців, або дотримуватися типової дієти, але їсти менше двох на місяць.

У своєму аналізі команда лікаря Дамані оцінила вплив щоденного споживання авокадо на здоров’я серця людей з абдомінальним ожирінням.

Використовуючи Life's Essential 8 Американської кардіологічної асоціації - рекомендації щодо здоров’я серцево-судинної системи, команда оцінила вибірку з 969 людей із HAT щодо якості дієти, рівня глюкози в крові, кров’яного тиску, ІМТ, ліпідів крові, фізичної активності та здоров’я сну, які відіграють важливу роль у здоров'ї серцево-судинної системи.

Виявилося, що показники серцево-судинного здоров’я знизилися у тих, хто дотримувався свого звичного способу життя та не їв авокадо, а у тих, хто його споживав - були протилежні результати.

Люди, які щодня споживали авокадо, спостерігали покращення показників здоров’я сну, якості харчування та рівня ліпідів у крові, зокрема холестерину.