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Отличный сон и здоровье мозга. Какой продукт из супермаркета нужно есть каждый день

Фото: Один авокадо в день укрепит организм (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Новое исследование показало, что употребление одного авокадо ежедневно связано с пользой для здоровья, в частности, улучшает сон и качество питания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Healio.

В чем состоит исследование

"Мы знаем, что потребление авокадо связано с пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказал участвовавший в исследовании доктор Джанхави Дж. Дамани.

Исследование, недавно представленное на конференции Nutrition 2024 в Чикаго, базируется на прошлых работах, изучавших пользу авокадо для здоровья, предполагая, что продукт может улучшить сердечно-сосудистые факторы риска путем снижения общего холестерина и холестерина ЛПНП без отрицательного воздействия на массу тела.

Для текущего исследования команда ученых провела анализ привычного питания и потребления авокадо, в котором приняли участие более 1000 участников, которых случайно выбрали либо потреблять по одному авокадо в день в течение 6 месяцев, либо придерживаться типичной диеты, но есть менее двух в месяц.

В своем анализе команда врача Дамани оценила влияние ежедневного потребления авокадо на здоровье сердца людей с абдоминальным ожирением.

Используя Life's Essential 8 Американской кардиологической ассоциации - рекомендации по здоровью сердечно-сосудистой системы, команда оценила выборку из 969 человек из HAT относительно качества диеты, уровня глюкозы в крови, кровяного давления, ИМТ, липидов крови, физической активности и здоровья я сна, которые играют важную роль в здоровье сердечно-сосудистой системы.

Оказалось, что показатели сердечно-сосудистого здоровья снизились у тех, кто придерживался своего привычного образа жизни и не ел авокадо, а у тех, кто его потреблял, были противоположные результаты.

Люди, ежедневно потреблявшие авокадо, наблюдали улучшение показателей здоровья сна, качества питания и уровня липидов в крови, в частности холестерина.

 

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