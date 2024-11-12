Для гарнірів і пиріжків: рецепт смачнющої тушкованої капусти на зиму

Тушкована капуста - не лише смачний гарнір, а й чудова начинка для пиріжків, вареників чи млинців. А зекономити час приготування страв допоможе завчасне консервування тушкованої капусти.
Про те, як консервувати тушковану капусту, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Для того, щоб законсервувати тушковану капусту, на 1 банку об'ємом 3 л і 1 банку об'ємом 0,5 л треба наступні продукти:
Щоб тушкована капуста довго зберігалася, треба обирати пізньостиглі сорти білокачанної капусти. Вони забезпечують хрусткість навіть після тушкування та консервації.
Обрану капусту потрібно нашинкувати на тонкі короткі смужки. Морква, як і інші овочі, зробить смак цікавішим. Для консервування її слід почистити та натерти на великій тертці.
У велику каструлю чи глибоку пательню з товстими стінками влийте олію та розігрійте посуд. Спочатку потрібно обсмажити цибулю до золотистого кольору. Для цього її треба почистити та нарізати соломкою.
Тим часом бланшуйте помідори, щоб зробити з них соус для тушкованої капусти. Надріжте кожен помідор, а потім залийте овочі кип'ятком на 3-5 хвилин. Це допоможе легко зняти шкірку.
Після цього помідори потрібно перекрутити через м'ясорубку або подрібнити в блендері.
Коли цибуля буде золотистого кольору, всипте до неї моркву. Тушкуйте овочі протягом 8-10 хвилин, постійно помішуючи. Важливо не пересмажити майбутню консервацію.
Морква зробить тушковану капусту солодшою (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Всипте в каструлю капусту і одразу перемішайте інгредієнти. Поки овочі тушкуються, приготуйте заливку з помідорів.
З'єднайте очищені помідори з очищеними зубчиками часнику, сіллю, цукром, меленим перцем та помитим гострим перцем. Також додайте тмин і томатну пасту. Інгредієнти потрібно перебити блендером до однорідної маси.
Заливка з помідорів зробить капусту соковитою (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Після того, як капуста протушкується протягом 30 хвилин і стане доволі м'якою, її можна заливати помідорним соусом. Перемішайте масу і тушкуйте капусту ще протягом 10-15 хвилин на слабкому вогні, накривши посуд кришкою.
В готову капусту влийте оцет - це допоможе довше зберігати капусту. Протушкуйте капусту ще протягом 5 хвилин.
Для консервування тушкованої капусти чисті банки потрібно простерилізувати в духовці, а кришки до них - в киплячій воді. Розкладіть готову тушковану капусту по банках, герметично закрутіть кришки і зачекайте до повного охолодження.
До речі, раніше ми писали про те, які сорти капусти не підходять для квашення і маринування.
Також читайте, як готувати сало по-гуцульськи.