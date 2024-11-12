Для гарнірів і пиріжків: рецепт смачнющої тушкованої капусти на зиму

Що треба для тушкованої капусти

Для того, щоб законсервувати тушковану капусту, на 1 банку об'ємом 3 л і 1 банку об'ємом 0,5 л треба наступні продукти:

капуста - 2 кг

помідори - 800 г

морква - 500 г

цибуля - 800 г

гострий перець - 1 шт.

томатна паста - 150 г

олія - 250 г

оцет - 4 ст. л.

сіль - 50 г

часник - 5 зубчиків

тмин - 0,5 ч. л.

цукор - 50 г

чорний мелений перець - 0,5 ч. л.

Як консервувати тушковану капусту

Щоб тушкована капуста довго зберігалася, треба обирати пізньостиглі сорти білокачанної капусти. Вони забезпечують хрусткість навіть після тушкування та консервації.

Обрану капусту потрібно нашинкувати на тонкі короткі смужки. Морква, як і інші овочі, зробить смак цікавішим. Для консервування її слід почистити та натерти на великій тертці.

У велику каструлю чи глибоку пательню з товстими стінками влийте олію та розігрійте посуд. Спочатку потрібно обсмажити цибулю до золотистого кольору. Для цього її треба почистити та нарізати соломкою.

Тим часом бланшуйте помідори, щоб зробити з них соус для тушкованої капусти. Надріжте кожен помідор, а потім залийте овочі кип'ятком на 3-5 хвилин. Це допоможе легко зняти шкірку.

Після цього помідори потрібно перекрутити через м'ясорубку або подрібнити в блендері.

Коли цибуля буде золотистого кольору, всипте до неї моркву. Тушкуйте овочі протягом 8-10 хвилин, постійно помішуючи. Важливо не пересмажити майбутню консервацію.

Морква зробить тушковану капусту солодшою (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Всипте в каструлю капусту і одразу перемішайте інгредієнти. Поки овочі тушкуються, приготуйте заливку з помідорів.

З'єднайте очищені помідори з очищеними зубчиками часнику, сіллю, цукром, меленим перцем та помитим гострим перцем. Також додайте тмин і томатну пасту. Інгредієнти потрібно перебити блендером до однорідної маси.

Заливка з помідорів зробить капусту соковитою (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Після того, як капуста протушкується протягом 30 хвилин і стане доволі м'якою, її можна заливати помідорним соусом. Перемішайте масу і тушкуйте капусту ще протягом 10-15 хвилин на слабкому вогні, накривши посуд кришкою.

В готову капусту влийте оцет - це допоможе довше зберігати капусту. Протушкуйте капусту ще протягом 5 хвилин.

Для консервування тушкованої капусти чисті банки потрібно простерилізувати в духовці, а кришки до них - в киплячій воді. Розкладіть готову тушковану капусту по банках, герметично закрутіть кришки і зачекайте до повного охолодження.