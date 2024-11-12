Для гарниров и пирожков: рецепт вкусной тушеной капусты на зиму

Что нужно для тушеной капусты

Для того чтобы законсервировать тушеную капусту, на 1 банку объемом 3 л и 1 банку объемом 0,5 л нужны следующие продукты:

капуста - 2 кг

помидоры - 800 г

морковь - 500 г

лук - 800 г

острый перец - 1 шт.

томатная паста - 150 г

растительное масло - 250 г

уксус - 4 ст. л.

соль - 50 г

чеснок - 5 зубчиков

тмин - 0,5 ч. л.

сахар - 50 г

черный молотый перец - 0,5 ч. л.

Как консервировать тушеную капусту

Чтобы тушеная капуста долго хранилась, нужно выбирать позднеспелые сорта белокочанной капусты. Они обеспечивают хрусткость даже после тушения и консервации.

Выбранную капусту нужно нашинковать на тонкие короткие полоски. Морковь, как и другие овощи, сделает вкус более интересным. Для консервирования ее следует почистить и натереть на большой терке.

В большую кастрюлю или глубокую сковороду с толстыми стенками влейте масло и разогрейте посуду. Сначала нужно обжарить лук до золотистого цвета. Для этого его нужно почистить и нарезать соломкой.

Тем временем бланшируйте помидоры, чтобы сделать из них соус для тушеной капусты. Надрежьте каждый помидор, затем залейте овощи кипятком на 3-5 минут. Это поможет легко снять шкурку.

После этого помидоры нужно перекрутить через мясорубку или измельчить в блендере.

Когда лук будет золотистого цвета, всыпьте в него морковь. Тушите овощи в течение 8-10 минут, постоянно помешивая. Важно не пережарить будущую консервацию.

Морковь сделает тушеную капусту слаще (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Всыпьте в кастрюлю капусту и сразу перемешайте ингредиенты. Пока овощи тушатся, приготовьте заливку из помидоров.

Соедините очищенные помидоры с очищенными зубчиками чеснока, солью, сахаром, молотым перцем и помытым острым перцем. Также добавьте тмин и томатную пасту. Ингредиенты следует перебить блендером до однородной массы.

Заливка из помидоров сделает капусту сочной (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

После того как капуста протушится в течение 30 минут и станет мягкой, ее можно заливать помидорным соусом. Перемешайте массу и тушите капусту еще в течение 10-15 минут на слабом огне, накрыв посуду крышкой.

В готовую капусту влейте уксус - это поможет дольше хранить капусту. Протушите капусту еще в течение 5 минут.

Для консервирования тушеной капусты чистые банки нужно простерилизовать в духовке, а крышки к ним - в кипящей воде. Разложите готовую тушеную капусту по банкам, герметично закрутите крышки и подождите до полного охлаждения.