Гарні привітання з прийдешнім Новим роком 2024 для українців

Привітання з прийдешнім Новим роком

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка!

***

Рік Новий приносить нам не лише дарунки,

А й забарвлені морозом вікна в візерунках!

Нехай 2024 мине в обіймах та цілунках,

А все погане й зле віднесе разом у клунках!



***

Новий рік вже на порозі,

Вже от-от постука в двері.

Запросіть його з морозу

До святкової вечері...

Хай він вам дарує казку,

Не на день - на цілий рік!

Щоб щасливі і багаті

Ви прожили довгий вік!

***

Новий рік - чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

Хай приходять друзі в гості,

Щастя буде на порозі,

Здійснення бажань і мрій

Подарує рік Новий!



***

З прийдешнім роком вас вітаю,

Ось він стукає до нас.

Нехай збуваються всі побажання,

Що згадали в слушний час.

Привітання з Роком Дракона 2024

***

В рік Дракона лише смійся!

Подружися з ним - не бійся!

Тебе нехай він не лякає,

Тобі лиш щастя присилає!

***

З Дракона роком я вітаю,

Здоров’я, щастя побажаю,

Веселих до не можу днів,

Прегарних і ласкавих слів.

Вина шампанського п’янкого,

Цілунків від свого коханого,

В роботі успіхів шалених,

В кишені папірців зелених.

Мандрівок різних до несхочу,

Я б теж поїздив - дуже хочу.

Не знаю, що ще побажати,

Хоча - навчись удар тримати,

Біду легенько обійти

І щастя своїм розумом знайти

***

З драконом новим настане час,

Сповнений буде світ світлом яс.

Вогняним вітром нам принесе

Нові мрії і яскраве щастя.

З Новим Роком, нехай в небесах,

Драконів вогонь світить вам стежка.

Нехай дні летять, мов вільний політ,

Щасливих моментів буде цілий міх.

Зі святами вас, найрідніші мої,

Нехай рік дракона принесе вам веселощі.

Сповнений здоров'я, радості, світла,

З Новим Роком, хай вас пестять яскраві крила!

***

Рік Дракона - рік щасливий,

Всі про це говорять нині!

Хай іде він неквапливо

І покличе нас на пиво.



***

Принесе Дракон на крилах

Хай удачу та успіх!

У будинку хай частіше

Лине лиш дитячий сміх!