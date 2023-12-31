Які страви українці готували на Новий рік 100 років тому

Багато хто знаю, що ще 100 років тому українці святкували Новий рік зовсім не так, як зараз. Але що саме вони їли та які частування стояли на столах?

Головна страва столу

У минулому, як і зараз, 1 січня було днем Василя Великого, архієпископа кесарійського, якого називали заступником свиней. Саме тому на Новорічний стіл завжди намагалися ставити молочне запечене порося. Також його називали "кесарійським". Порося подавали з кашею та хріном.

Але на цьому м'ясні страви не закінчувалися. Також на стіл ставили ковбаси, свину рульку. Окрім цього, 100 років тому українці зустрічали Новий рік з перепічками, які смажили на салі.

Якщо порося не було, українці могли запікати гуску. Птаха подавали разом із яблуками, якою він був начинений.

Що готували на Новий рік 100 тому (фото: pixabay.com)

Риба, овочі та соління

Звісно, не усі могли дозволити собі порося. Тому на стіл ставили соління, домашню консервацію та страви з риби.

Українці готували коропа. При чому існувала прикмета, нібито чим більше на рибі лусочок, тим більше грошей буде у домі.

Також готували страви з капусти. Вже тоді на столі можна було побачити бігос (тушковані капуста та м'ясо). Не обходилися і без випічки, на столі обов'язково стояло печиво, а заможні українці готувати шоколадний торт.

Що українці їли у минулому (фото: freepik.com)

Чи були мандарини на святковому столі 100 років тому

Ви дуже здивуєтеся, але вже тоді українці ласували цитрусовими. Втім, дозволити собі мандарини на Новий рік могли не усі. Вони були дуже недешевими, адже фрукт привозили з Іспанії. Але навіть якщо люди й могли купити мандарини, то вони не поспішали їх їсти. Цитрусовими, як і горіхами, прикрашали ялинки.