UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гарік Коргородський зізнався, чому його син досі має громадянство РФ

Гарік Коргородський (фото: instagram.com/garikkorogodski)
Автор: Іванна Пашкевич

Український бізнесмен і шоумен Гарік Коргородський пояснив, чому йог син, який з народження має російське громадянство, досі його не позбувся.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю мільйонера для YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

Чому син Коргородського досі має громадянство РФ

Зі слів бізнесмена, для того, щоб скасувати російське громадянство, його син повинен поїхати до країни-агресорки та відновити паспорт.

Втім, зі зрозумілих причин, зробити це неможливо.

"Російського громадянства позбутися сьогодні надто складно, майже неможливо. Щоб його позбутися, потрібен російський паспорт, його немає, бо він його не оновлював від 15 років. Громадянство не можна просто спалити, особливо коли паспорта немає. Для того, щоб сьогодні позбутися цього російського громадянства, потрібно, як кажуть юристи, на один день заїхати до Москви, оновити паспорт", - поділився Гарік.

Гарік Коргородський із сином (фото: instagram.com/garikkorogodski)

Також він додав, що юристи гарантують, що його син зможе виїхати з РФ, однак ризикувати ніхто не збирається.

"Вони гарантують, що він виїде, але хто їх слухає, скільки коштують ці гаранти та ніхто не збирається туди їхати. Ми шукаємо будь-які шляхи позбутися російського громадянства", - сказав мільйонер.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДіти