Гарбузові сінабони: "осінній" рецепт відомої випічки

Що потрібно для гарбузових сінабонів

Для того, щоб приготувати сінабони з гарбузом, треба такі продукти:

молоко - 177 мл;

борошно - 480 г;

яйце - 1 шт.;

білий цукор - 50 г;

коричневий цукор - 135 г;

цукрова пудра - 28 г;

дріжджі - 2,25 ч. л.;

гарбузове пюре - 170 г;

масло - 158 г;

крем-сир - 120 г;

сіль - 0,75 ч. л.;

кориця мелена - 1,5 ст. л.

Як готувати сінабони з гарбузом

Щоб приготувати тісто для сінабонів, нагрійте молоко приблизно до 43 градусів, а потім змішайте з дріжджами. Додайте гарбузове пюре, яйце кімнатної температури та 58 г розтопленого масла. Перемішайте до однорідної маси, яка нагадуватиме крем.

Всипте борошно та сіль і вимішуйте протягом 8-10 хвилин на добре присипаній борошном поверхні. Готове тісто має бути злегка липким

Перекладіть тісто в глибоку миску, накрийте рушником і поставте в тепле місце приблизна на годину. Коли тісто збільшиться вдвічі, перекладіть його на присипану борошном поверхню і розкачайте на прямокутник розміром приблизно 28x32 см.

Злегка підігрійте 58 г масла, щоб воно було за консистенцією як паста. Змастіть тісто маслом, відступивши пів сантиметра від країв. У невеликій мисці змішайте коричневий цукор і корицю, та посипте сумішшю змащене маслом тісто.

Щільно згорніть тісто в рулет, а потім розріжте його на частини завширшки 3 см. Викладіть булочки з корицею у змащену маслом чи олією форму для випікання, накрийте рушником і залиште ще на 30 хвилин.

Щоб приготувати глазур, змішайте і збийте до однорідності крем-сир, вершкове масло та цукрову пудру.

Розігрійте духовку до 177 градусів. Зніміть рушник і помістіть сінабони з гарбузом в духовку на 20-25 хвилин, поки вони не стануть золотисто-коричневими по краях. Дайте їм охолонути протягом 10 хвилин перед тим, як покривати глазур'ю.