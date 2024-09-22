Тыквенные синнабоны: "осенний" рецепт известной выпечки

Эти тыквенные синнабоны с корицей обязательно станут основным рецептом выпечки в вашем доме осенью. Мягкое и сладкое тесто для синнабонов отлично сочетается со сладкой тыквой и кремом.
О том, как готовить тыквенные синнабоны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Ambitious Kitchen.
Для того чтобы приготовить синнабоны с тыквой, нужно следующие продукты:
Чтобы приготовить тесто для синнабонов, нагрейте молоко до 43 градусов, а затем смешайте с дрожжами. Добавьте тыквенное пюре, яйцо комнатной температуры и 58 г растопленного масла. Перемешайте до однородной массы, напоминающей крем.
Всыпьте муку и соль и вымешивайте в течение 8-10 минут на хорошо присыпанной мукой поверхности. Готовое тесто должно быть слегка липким.
Переложите тесто в глубокую миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место примерно на час. Когда тесто увеличится вдвое, переложите его на присыпанную мукой поверхность и раскатайте на прямоугольник размером примерно 28x32 см.
Слегка подогрейте 58 г масла, чтобы оно было по консистенции как паста. Смажьте тесто маслом, отступив пол сантиметра от краев. В небольшой миске смешайте коричневый сахар и корицу и посыпьте смесью смазанное маслом тесто.
Плотно сверните тесто в рулет, затем разрежьте его на части шириной 3 см. Выложите булочки с корицей в смазанную маслом или маслом форму для выпечки, накройте полотенцем и оставьте еще на 30 минут.
Чтобы приготовить глазурь, смешайте и взбейте до однородности крем-сыр, сливочное масло и сахарную пудру.
Разогрейте духовку до 177 градусов. Снимите полотенце и поместите синнабоны с тыквой в духовку на 20-25 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми по краям. Дайте им остыть в течение 10 минут перед тем, как покрывать глазурью.
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