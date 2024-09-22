ua en ru
Вс, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тыквенные синнабоны: "осенний" рецепт известной выпечки

Воскресенье 22 сентября 2024 15:30
UA EN RU
Тыквенные синнабоны: "осенний" рецепт известной выпечки Синнабоны можно готовить с тыквой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Эти тыквенные синнабоны с корицей обязательно станут основным рецептом выпечки в вашем доме осенью. Мягкое и сладкое тесто для синнабонов отлично сочетается со сладкой тыквой и кремом.

О том, как готовить тыквенные синнабоны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Ambitious Kitchen.

Что нужно для тыквенных синнабонов

Для того чтобы приготовить синнабоны с тыквой, нужно следующие продукты:

  • молоко - 177 мл;
  • мука - 480 г;
  • яйцо - 1 шт.;
  • белый сахар - 50 г;
  • коричневый сахар - 135 г;
  • сахарная пудра - 28 г;
  • дрожжи - 2,25 ч. л.;
  • тыквенное пюре - 170 г;
  • сливочное масло - 158 г;
  • крем-сыр - 120 г;
  • соль - 0,75 ч. л.;
  • корица молотая - 1,5 ст. л.

Как готовить синнабоны с тыквой

Чтобы приготовить тесто для синнабонов, нагрейте молоко до 43 градусов, а затем смешайте с дрожжами. Добавьте тыквенное пюре, яйцо комнатной температуры и 58 г растопленного масла. Перемешайте до однородной массы, напоминающей крем.

Всыпьте муку и соль и вымешивайте в течение 8-10 минут на хорошо присыпанной мукой поверхности. Готовое тесто должно быть слегка липким.

Переложите тесто в глубокую миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место примерно на час. Когда тесто увеличится вдвое, переложите его на присыпанную мукой поверхность и раскатайте на прямоугольник размером примерно 28x32 см.

Слегка подогрейте 58 г масла, чтобы оно было по консистенции как паста. Смажьте тесто маслом, отступив пол сантиметра от краев. В небольшой миске смешайте коричневый сахар и корицу и посыпьте смесью смазанное маслом тесто.

Плотно сверните тесто в рулет, затем разрежьте его на части шириной 3 см. Выложите булочки с корицей в смазанную маслом или маслом форму для выпечки, накройте полотенцем и оставьте еще на 30 минут.

Чтобы приготовить глазурь, смешайте и взбейте до однородности крем-сыр, сливочное масло и сахарную пудру.

Разогрейте духовку до 177 градусов. Снимите полотенце и поместите синнабоны с тыквой в духовку на 20-25 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми по краям. Дайте им остыть в течение 10 минут перед тем, как покрывать глазурью.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить блины, рагу и фриттату с тыквой.

А также рассказывали, как готовить пшенную кашу в тыкве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Готовка
NEWS
Мобилизация в Украине: сколько может длиться и кто подлежит призыву
Мобилизация в Украине: сколько может длиться и кто подлежит призыву