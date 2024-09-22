Тыквенные синнабоны: "осенний" рецепт известной выпечки

Эти тыквенные синнабоны с корицей обязательно станут основным рецептом выпечки в вашем доме осенью. Мягкое и сладкое тесто для синнабонов отлично сочетается со сладкой тыквой и кремом.

О том, как готовить тыквенные синнабоны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Ambitious Kitchen .

Что нужно для тыквенных синнабонов

Для того чтобы приготовить синнабоны с тыквой, нужно следующие продукты:

молоко - 177 мл;

мука - 480 г;

яйцо - 1 шт.;

белый сахар - 50 г;

коричневый сахар - 135 г;

сахарная пудра - 28 г;

дрожжи - 2,25 ч. л.;

тыквенное пюре - 170 г;

сливочное масло - 158 г;

крем-сыр - 120 г;

соль - 0,75 ч. л.;

корица молотая - 1,5 ст. л.

Как готовить синнабоны с тыквой

Чтобы приготовить тесто для синнабонов, нагрейте молоко до 43 градусов, а затем смешайте с дрожжами. Добавьте тыквенное пюре, яйцо комнатной температуры и 58 г растопленного масла. Перемешайте до однородной массы, напоминающей крем.

Всыпьте муку и соль и вымешивайте в течение 8-10 минут на хорошо присыпанной мукой поверхности. Готовое тесто должно быть слегка липким.

Переложите тесто в глубокую миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место примерно на час. Когда тесто увеличится вдвое, переложите его на присыпанную мукой поверхность и раскатайте на прямоугольник размером примерно 28x32 см.

Слегка подогрейте 58 г масла, чтобы оно было по консистенции как паста. Смажьте тесто маслом, отступив пол сантиметра от краев. В небольшой миске смешайте коричневый сахар и корицу и посыпьте смесью смазанное маслом тесто.

Плотно сверните тесто в рулет, затем разрежьте его на части шириной 3 см. Выложите булочки с корицей в смазанную маслом или маслом форму для выпечки, накройте полотенцем и оставьте еще на 30 минут.

Чтобы приготовить глазурь, смешайте и взбейте до однородности крем-сыр, сливочное масло и сахарную пудру.

Разогрейте духовку до 177 градусов. Снимите полотенце и поместите синнабоны с тыквой в духовку на 20-25 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми по краям. Дайте им остыть в течение 10 минут перед тем, как покрывать глазурью.