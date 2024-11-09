Гарбузове лате і кава з халвою: нашумілі осінні напої за рецептом Ектора з "МастерШеф"

Гарбузове лате

Гарбузове лате (ілюстративне фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати лате з гарбузом, треба ці продукти:

еспресо - 1 порція

молоко - 200 мл

вершки - 50 мл

гарбузове пюре - 3 ст. л.

кориця - 1/2 ч. л.

гвоздика - 1/4 ч. л

мускатний горіх - 1/4 ч. л.

Як готувати гарбузове лате

Для того, щоб приготувати гарбузове лате, можна використовувати готове гарбузове пюре або зробити його самостійно з запеченого гарбуза.

Перекладіть гарбузове пюре в каструлю та залийте молоком. Ретельно перемішайте інгредієнти, потім додайте корицю, гвоздику та мускатний горіх.

Доведіть молоко з гарбузовим пюре до кипіння на несильному вогні, періодично помішуючи.Тим часом приготуйте еспресо будь-яким зручним способом.

Вершки необхідно збити до загустіння. Або ж можна використати готові збиті вершки з магазину.

Перелийте гарбузову суміш у велику чашку, обережно влийте еспресо. Додайте готові збиті вершки, і після цього можна насолоджуватись гарбузовим лате.

Кава з халвою

Кава з халвою (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати каву з халвою, потрібні такі інгредієнти:

еспресо - 1 порція

молоко - 200 мл

халва - до смаку

Як готувати каву з халвою

Щоб приготувати незвичну каву з халвою, спочатку потрібно подрібнити смаколик. Після цього всипте халву в чашу блендера і влийте молоко.

Якщо молоко кип'ятили, перед вливанням в блендер його слід охолодити до кімнатної температури, щоб не зіпсувати прилад. Або можна скористатися занурювальним блендером чи навіть збити суміш вінчиком.

Коли кава з халвою будуть однорідною консистенції, приготуйте еспресо улюбленим способом. Перелийте молочну суміш в чашку і влийте каву.