UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Гарбузове лате і кава з халвою: нашумілі осінні напої за рецептом Ектора з "МастерШеф"

Як готувати гарбузове лате і кава з халвою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Гарбузове лате і кава з халвою - незвичайні "осінні" варіанти ранкових напоїв і, певно, найкращий спосіб використати халву та гарбуз. Такі напої, як і процес приготування, неодмінна покращать настрій восени.

Про те, як готувати гарбузове лате і каву з халвою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.

Гарбузове лате

Гарбузове лате (ілюстративне фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати лате з гарбузом, треба ці продукти:

  • еспресо - 1 порція
  • молоко - 200 мл
  • вершки - 50 мл
  • гарбузове пюре - 3 ст. л.
  • кориця - 1/2 ч. л.
  • гвоздика - 1/4 ч. л
  • мускатний горіх - 1/4 ч. л.

Як готувати гарбузове лате

Для того, щоб приготувати гарбузове лате, можна використовувати готове гарбузове пюре або зробити його самостійно з запеченого гарбуза.

Перекладіть гарбузове пюре в каструлю та залийте молоком. Ретельно перемішайте інгредієнти, потім додайте корицю, гвоздику та мускатний горіх.

Доведіть молоко з гарбузовим пюре до кипіння на несильному вогні, періодично помішуючи.Тим часом приготуйте еспресо будь-яким зручним способом.

Вершки необхідно збити до загустіння. Або ж можна використати готові збиті вершки з магазину.

Перелийте гарбузову суміш у велику чашку, обережно влийте еспресо. Додайте готові збиті вершки, і після цього можна насолоджуватись гарбузовим лате.

Кава з халвою

Кава з халвою (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати каву з халвою, потрібні такі інгредієнти:

  • еспресо - 1 порція
  • молоко - 200 мл
  • халва - до смаку

Як готувати каву з халвою

Щоб приготувати незвичну каву з халвою, спочатку потрібно подрібнити смаколик. Після цього всипте халву в чашу блендера і влийте молоко. 

Якщо молоко кип'ятили, перед вливанням в блендер його слід охолодити до кімнатної температури, щоб не зіпсувати прилад. Або можна скористатися занурювальним блендером чи навіть збити суміш вінчиком. 

Коли кава з халвою будуть однорідною консистенції, приготуйте еспресо улюбленим способом. Перелийте молочну суміш в чашку і влийте каву.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиНапоїГотування