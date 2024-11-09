Тыквенный латте и кофе с халвой: нашумевшие осенние напитки по рецепту Эктора из "МастерШеф"

Тыквенный латте

Тыквенный латте (иллюстративное фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить латте с тыквой, нужно эти продукты:

эспрессо - 1 порция

молоко - 200 мл

сливки - 50 мл

тыквенное пюре - 3 ст. л.

корица - 1/2 ч. л.

гвоздика - 1/4 ч. л

мускатный орех - 1/4 ч. л.

Как готовить тыквенный латте

Для того чтобы приготовить тыквенный латте, можно использовать готовое тыквенное пюре или сделать его самостоятельно из запеченной тыквы.

Переложите тыквенное пюре в кастрюлю и залейте молоком. Тщательно перемешайте ингредиенты, затем добавьте корицу, гвоздику и мускатный орех.

Доведите молоко с тыквенным пюре до кипения на несильном огне, периодически помешивая. Тем временем приготовьте эспрессо любым удобным способом.

Сливки необходимо взбить до загустения. Или можно использовать готовые взбитые сливки из магазина.

Перелейте тыквенную смесь в большую чашку, осторожно влейте эспрессо. Добавьте готовые взбитые сливки, и после этого можно наслаждаться тыквенным латте.

Кофе с халвой

Кофе с халвой (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы приготовить кофе с халвой, нужны следующие ингредиенты:

эспрессо - 1 порция

молоко - 200 мл

халва - по вкусу

Как готовить кофе с халвой

Чтобы приготовить необычный кофе с халвой, сначала нужно измельчить вкуснятину. После этого всыпьте халву в чашу блендера и влейте молоко.

Если кипятили молоко, перед вливанием в блендер его следует охладить до комнатной температуры, чтобы не испортить прибор. Или можно воспользоваться погружным блендером или даже взбить смесь венчиком.

Когда кофе с халвой будут однородной консистенции, приготовьте эспрессо любимым способом. Перелейте молочную смесь в чашку и влейте кофе.